Inizia il Supercorso Federale, riscaldamento con Formula Medicine

La ventesima edizione del Supercorso Federale è iniziata all'Autodromo di Vallelunga, a Campagnano di Roma, con la prima parte dedicata alle valutazioni psico-fisiche. Anche quest'anno la Scuola Federale ACI Sport ha assegnato a Formula Medicine, partner presente da diversi anni in questo campus formativo, il compito di mettere alla prova e monitorare gli allievi durante la prima giornata di attività, con test ed esercizi pratici sia a corpo libero che attraverso l'utilizzo di strumenti interattivi.

Quello che ai sei ragazzi può sembrare un videogame, o una simulazione con il joystick davanti allo schermo, è in realtà un esercizio utile alla psicologa di Formula Medicine Claudia Menegetti per comprendere la reattività e la risposta da parte degli allievi agli stimoli esterni. Una riproduzione del meccanismo che spesso si propone durante l'attività agonistica, che in occasione del Supercorso rappresenta sia un allenamento che un mezzo per valutare i piloti.

Sul fronte opposto, tra un esercizio e l'altro, tremano i muscoli dei ragazzi mentre si allenano al ritmo dettato dal Preparatore Atletico Davide Faustini, altro specialista inviato dalla struttura del dott. Riccardo Ceccarelli per comprendere l'attitudine sportiva dei piloti e, ad un tempo, suggerirgli il modo corretto di allenarsi fuori dell'abitacolo.

La sezione di valutazioni psico-fisiche rappresenta comunque solo l’antipasto del Supercorso Federale, che prevede altre tre giornate di attività. Al martedì infatti i sei piloti inizieranno a far risuonare i motori nel circuito romano al volante delle Mitjet. Per la prima volta in venti edizioni infatti queste turismo faranno il loro debutto all’interno del Supercorso e rappresenteranno il banco di prova per quanto riguarda la parte a “ruote coperte” del programma. La giornata iniziale si è quindi conclusa con la prova dei sedili, propedeutica all’ingresso in pista nel giorno successivo.