Incidente Zanardi: la perizia scagiona il conducente del camion

Mentre Alex Zanardi è intento a recuperare dal terribile incidente avvenuto nei pressi di Pienza, in Toscana, lo scorso 19 giugno, continuano le perizie per stabilire eventuali responsabilità riguardo l'accaduto sulla statale 146.

Nella giornata di ieri il perito della Procura della Repubblica, Dario Vangi, ha consegnato ai magistrati titolari dell'inchiesta sull'incidente di Zanardi un aggiornamento della sua perizia. In questa si evince come la causa dell'incidente non sia da ricondurre all'invasione di corsia del tir contro cui Alex è andato a sbattere.

Secondo la perizia, stando a quanto pubblicato da La Nazione, il camion avrebbe oltrepassato la linea di mezzeria di 40 centimetri, ma lo sconfinamento delle ruote sarebbe stato ritenuto trascurabile. Questo risultato è in linea con quanto aveva sostenuto il perito del conducente del camion, ossia che l'incidente non sia collegabile all'invasione di corsia del tir.

Questo risultato, dunque, va in controtendenza netta rispetto alle osservazioni fatte nel corso delle settimane passate dai periti della famiglia Zanardi.