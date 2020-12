Londra, 4 dicembre 2020: Il FIA World Rally Championship (WRC) ha collaborato con Motorsport Network al lancio di un canale dedicato su Motorsport.tv prima del gran finale 2020 che si tiene questo weekend a Monza.

Con la piattaforma OTT di Motorsport Network si potranno lanciare le ultime notizie e i video più spettacolari del Mondiale Rally sul network da 56 milioni di audience digitale al mese. Con l'offerta attiva da oggi, tutti i fan potranno godersi lo spettacolo dell'ACI Rally Monza sul canale WRC di Motorsport.tv.

Con nuovissimi contenuti da tutti gli eventi popolari del campionato, tra cui il Rally di Monte-Carlo, il Safari Rally Kenya e il Rally del Giappone, per il pubblico digitale già esistente e a quello nuovo, questo canale su misura mira a far crescere la portata globale del WRC e a suscitare l'interesse e l'entusiasmo di nuovi e più giovani tifosi. La vasta gamma di pubblico a cui Motorsport Network ha accesso attraverso le sue pubblicazioni multicanale posizionerà il WRC perfettamente di fronte a un grande numero di appassionati di sport motoristici e di auto in tutto il mondo.

L'annuncio del canale WRC è solo l'ultimo della lista di Motorsport Network e Motorsport.tv, seguendo quelli di Mercedes, NASCAR, BTCC, ed Audi negli ultimi quattro mesi. Questo dimostra la rilevanza di Motorsport Network per il settore e l'ampliamento dell'offerta di contenuti per gli utenti.

Jona Siebel, AD di WRC Promoter: “Il WRC continua a crescere sui canali digitali e questa collaborazione porterà le emozioni e lo spettacolo del WRC a tutti i fan di Motorsport Network. Si tratta della più dura serie del mondo del motorsport dedicato alle vetture che hanno una produzione di serie alla base, il WRC affascina gli appassionati di motorsport con un'azione a tutto tondo da alcuni dei posti più difficili del mondo. Questa associazione fornisce un'altra importante piattaforma per il WRC per far crescere ulteriormente la sua offerta digitale, accanto alla nostra già forte piattaforma di streaming WRC+, ai canali ufficiali dei social media e a WRC.com".

James Allen, Presidente di Motorsport Network: "Non potremmo essere più felici del fatto che il WRC ora gestisca un proprio canale su Motorsport.tv, coinvolgendo così il vasto pubblico di Motorsport Network attraverso le nostre numerose piattaforme. Abbiamo già un ampio archivio di contenuti storici del WRC, in particolare delle spettacolari stagioni del Gruppo B, che sono ancora venerate dagli appassionati di motorsport di tutto il mondo. Non vediamo l'ora di lavorare con una serie così popolare come il WRC per aiutarli a raggiungere ancor più pubblico e rendere Motorsport.tv non solo un ottimo posto per gli appassionati di rally, ma una destinazione per tutti gli appassionati di motorsport".

Ravi Pankhania, Motorsport Network - Ravi.Pankhania@motorsport.com

