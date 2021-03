Il primo canale al mondo di notizie live per il motorsport è pronto per il lancio

Londra, 24 Marzo 2021 : Il primo canale di notizie in diretta sul motorsport e sull'automotive sta per essere lanciato da Motorsport Network, il leader del mercato digitale nel motorsport e nell’automotive con un pubblico mensile di 56 milioni di persone.

Motorsport.tv Live fornirà le ultime notizie in tempo reale da tutto il mondo sulla piattaforma OTT della rete Motorsport.tv. Il servizio sarà ospitato dagli studi di Londra e Miami con informazioni all'ora e alla mezz'ora, accompagnati da contenuti aggiuntivi nel mezzo. Simile ad altri popolari canali di notizie live, un ticker in basso costantemente aggiornato porterà gli ultimi titoli, le ultime notizie e le citazioni dei notiziari.

Come parte della copertura globale di Motorsport Network sul motorsport e sull’automotive, il canale Live coprirà notizie da tutto il mondo, concentrandosi sulle principali serie di motorsport ed eventi come Formula 1, Formula E, 24 ore di Le Mans, NASCAR e IndyCar. Punterà anche un riflettore su argomenti di interesse di altre categorie.

Il lancio iniziale avverrà con notizie pilota dalla settimana di lunedì 29 marzo, dopo il primo Gran Premio di Formula 1 della stagione in Bahrain, mentre il canale Live sarà lanciato nei mesi successivi. I bollettini in diretta inizieranno ad aprile e il servizio completo di notizie live inizierà dalla fine dell'estate.

Oltre al live streaming sulla piattaforma Motorsport.tv, il canale utilizzerà il player incorporabile di Motorsport.tv. Attraverso questo strumento, clip e brevi video dal servizio Live saranno incorporati in post rilevanti sui siti leader di Motorsport Network, ovvero Motorsport.com, Autosport.com, Motor1.com e Inside EVs e promossi sui canali sociali.

La piattaforma Motorsport.tv ha visto una crescita significativa negli ultimi 12 mesi, diventando la destinazione online per gli appassionati del motorsport e dell’automotive. C'è stato un flusso costante di marchi leader e serie che hanno lanciato canali partner ufficiali come Mercedes, NASCAR, Porsche, FIA World Rally Championship, Audi, Lamborghini, Jaguar Racing, BTCC, RCCO World eX e molti altri. Tutti sono supportati dalla casa di contenuti e distribuzione Motorsport Studios. È anche in grado di sfruttare la libreria Motorsport Images, il più grande archivio di immagini di motorsport al mondo che ha 26 milioni di immagini, compresa la copertura ininterrotta dei 70 anni di storia della Formula 1, con foto di ogni Gran Premio.

Motorsport.tv Live sarà completamente integrato nell'ecosistema digitale di Motorsport Network, che raggiunge 56 milioni di utenti unici mensili. I contenuti direct-to-consumer sono cresciuti rapidamente in termini di popolarità, e Motorsport Network continua ad ascoltare il suo pubblico e a porsi al centro delle sue esigenze.

Ci sono piani per estendere la copertura, dare le notizie live degli esports, dei fine settimana di gara dal vivo e aprire a spettacoli di notizie guidate da personalità. Sono previsti anche ulteriori sviluppi in una copertura completa di 24 ore dal vivo con hosting in Asia o Australia e versioni in altre lingue. Il sito web leader del settore Motorsport.com è attualmente disponibile in 15 lingue.

James Allen, presidente di Motorsport Network, afferma: "Promettiamo sempre di muoverci velocemente e di distinguerci. Quest'ultima iniziativa di Motorsport Network porta la nostra copertura digitale leader di classe di motorsport e automotive al livello successivo. Ci sono diversi pilastri nella strategia per questo: fornisce un servizio di notizie in diretta su una piattaforma di streaming a cui i fan possono accedere facilmente da qualsiasi dispositivo per le ultime notizie. Inoltre, l'uscita regolare di videoclip rilevanti di attualità dal servizio, che prenderemo attraverso l’incorporamento nei nostri siti web e canali sociali automotive e racing, aumenterà anche in modo significativo la quantità di brevi contenuti video che possiamo fornire agli utenti su quelle piattaforme”.

“L'interattività con il pubblico, i social media e l'ascolto social sono tutti incorporati nella proposta fin dall'inizio. Lavoro con la TV dai primi anni '90 e quello che siamo in grado di fare oggi in questo spazio, con la tecnologia delle operazioni a distanza e il software che è stato sviluppato per necessità durante la pandemia, è incredibile".

Per maggiori informazioni, contatta: ravi.pankhania@motorsport.com

Informazioni su Motorsport Network

Ogni mese oltre 56 milioni di utenti visitano una proprietà digitale di Motorsport Network, per comprare, per imparare, per intrattenimento o semplicemente per alimentare la loro passione per le auto e le corse. Ci troviamo nel cuore delle industrie automobilistiche e delle corse e forniamo un'autorevole leadership di pensiero così come esperienze uniche ai nostri clienti. Li accompagnamo in un customer journey che comprende notizie e approfondimenti, eventi, biglietti, giochi ed esports, quindi sfruttiamo l'effetto rete per aggiungere valore alla loro esperienza. Usiamo la nostra tecnologia interna e moderni strumenti di dati per testare, imparare e migliorare continuamente. I nostri processi, la creazione di contenuti e i prodotti sono in costante evoluzione per servire meglio il nostro pubblico.

