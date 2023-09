Il Porsche Festival 2023 va in scena al Misano World Circuit (con la Carrera Cup!)

Il Porsche Festival, l’evento iconico di Porsche Italia giunto ormai all’ottava edizione, andrà in scena il primo weekend di ottobre (sabato 7 e domenica 8) al Misano World Circuit, radunando Clienti, Centri Porsche, Porsche Club, Partner e migliaia di appassionati del Marchio.

Il ricco palinsesto di attività in paddock e di esperienze di guida in pista, insieme alla penultima tappa della Porsche Carrera Cup, saranno un’occasione unica per celebrare insieme il 75° Anniversario della Casa di Stoccarda. Un weekend all’insegna della passione per un Marchio che, dal 1948, fa sognare milioni di fan in tutto il mondo.

Il tema di quest’anno si ispira infatti al motto delle celebrazioni del 75°anniversario “Driven by Dreams” (guidati da un sogno). Un viaggio nella storia del Marchio raccontato attraverso 8 decadi, dagli anni 50 a oggi, che darà vita a un caleidoscopio di colori.

Ogni decade sarà rappresentata dai modelli Porsche che hanno entusiasmato gli appassionati nel corso del tempo – dalla 356 Speedster alla Taycan - e da riferimenti culturali che hanno ispirato l’arte, il cinema e la musica italiana e internazionale di quegli anni.

Forme geometriche e colori saranno anche il fil rouge delle istallazioni artistiche in mostra al Porsche Festival: la tape art celebrativa che decora una Porsche 992 e l’opera dell’artista spagnolo Okuda San Miguel, che ha trasformato una Porsche 928 in un’artcar in cui arte e avanguardia si fondono dando vita a un’opera d’arte senza tempo.

L’adrenalina sarà di casa nel weekend grazie al ricco programma di attività previste in pista – con le novità della GT3 RS e della 911 Dakar Experience (già tutte sold out) - e sugli spalti durante la Porsche Carrera Cup Italia, che per l’occasione sfreccerà tra le curve del circuito romagnolo anche in notturna, prevedendo gara 1 del penultimo round stagionale al sabato sera.

Il Porsche Village si trasformerà in un museo a cielo aperto con l’esposizione di esemplari unici provenienti dal Porsche Museum di Stoccarda e da collezioni private, con sorprese che riguardano il futuro della mobilità a marchio Porsche.

Non mancheranno inoltre diverse forme di intrattenimento, dall’arte allo sport, dalla cultura al cibo, il tutto animato dalla musica di RDS, con collegamenti live dal circuito sotto la conduzione degli speaker Paolo Piva e Rossella Brescia.

“Dal debutto nel 2015, il Porsche Festival si conferma l’evento più atteso tra gli appassionati del nostro Marchio. Ogni anno la partecipazione da parte del pubblico aumenta: lo scorso anno abbiamo accolto più di 9000 visitatori e più di 2000 Porsche e quest’anno ci aspettiamo di registrare numeri ancora più alti - racconta Massimiliano Cariola, Direttore Marketing di Porsche Italia -. Non vediamo l’ora di festeggiare il 75° Anniversario di Porsche insieme ai nostri clienti e a tutti gli amanti del brand che saranno con noi a Misano.”

Inoltre, sulla scia del successo della precedente edizione, il Porsche Festival si conferma il palcoscenico della premiazione del Concorso di Restauro Porsche Classic, giunto anch'esso all’ottava edizione. I migliori lavori di restauro di Porsche storiche, eseguiti durante l’anno dai Centri Porsche e i Centri Assistenza Porsche, verranno svelati durante il pomeriggio di sabato.

Come da tradizione, le due giornate culmineranno con l’iconica parata, che vedrà sfilare migliaia di Porsche di tutte le epoche sul Misano World Circuit.

Per scoprire il programma del Porsche Festival 2023 visita: Eventi Porsche Italia

Biglietti disponibili su Vivaticket: Porsche Festival 2023 ticket