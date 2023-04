Idealgomme Eventi salta in sella ed accende la speranza

Carica lettore audio

Da sempre grande appassionato, profondo conoscitore e amante dell’universo equestre che nel tempo lo ha portato a diventare titolare e gestore del circolo ippico Little Rock. Dagli incontri e l’amicizia con Carlo Bernardini, responsabile generale della fantastica e attrezzata struttura Riviera Horse Resort, nasce l’Iidea e si sviluppa il progetto di questa nuovissima formula di gara finalizzata alla raccolta di fondi per l’associazione UN BATTITO DI ALI, che opera nel centro di cardiochiururgia pediatrica e congenita degli Ospedali Riuniti di Ancona, diretto dal dottor Marco Pozzi.

L’organizzazione di un evento di tale portata ha richiesto il coinvolgimento di molti partner, sia tecnici che per la parte sociale che hanno contribuito attivamente e con un encomiabile entusiasmo a sostenere e realizzare questa bellissima iniziativa: Idealgomme Eventi e Riviera Horse Resort, in primis che hanno fornito la logistica, Pirelli che ha contribuito con fornitura degli pneumatici per le ebike in gara con le performanti versioni Scorpion, per le quali si ringrazia Lapierre, Haibike e il talentuoso rider Francesco Gigli che ha organizzato e seguito la gara e testato i percorsi bici.

L’entusiasmo quando si fa del bene è contagioso e molti dei partner tecnici della Pirelli Cup hanno voluto unirsi e contribuire alla realizzazione di questa manifestazione: Galfer, sponsor tecnico 2023, per l’impianto frenante delle ebike, X Forte, storico partner che fornisce ai nostri piloti prodotti per pulizia e lubrificazione di moto e bici.

Un grande e speciale ringraziamento va al supporto di UNIQUEPELS, che con la sua linea di alta cosmesi ha omaggiato tutti i partecipanti alla gara con una confezione speciale da collezione che riportava una bellissima frase "Una piccola coccola per Voi cavalieri per il grande gesto di solidarietà che avete dimostrato oggi".

Parole vere che hanno saputo rappresentare lo spirito che ha animato tutti i partecipanti e il numeroso pubblico presente. La solidarietà vera, quella che anche nei piccoli gesti genia grandi cose e fa raggiungere altrettanto grandi risultati.

Preparato il percorso un test per i rider , pallet , tronchi, attraversamento degli pneumatici sul fantastico campo in sabbia del centro e si parte con la staffetta su due categorie: Cat 110 e Cat 120 per il salto ostacoli.

Oltre 25 team/binomi coinvolti nella staffetta, che con impareggiabile simpatia la speaker del centro Carla Binci ha presentato e raccontato trasmettendo a tutti il vero entusiasmo della competizione.

A gara ultimata, dal folto pubblico presente, solo applausi per tutti i partecipanti e tra gli applausi tutti all'Hospitality Ideal Gomme Eventi in cui è stato realizzato il podio ufficiale alla presenza di tutti i partner, un animato Dj set ed un fantastico aperitivo messo a disposizione dal patron della struttura Carlo Bernardini. Molto partecipata anche la lotteria speciale con i tanti premi messi in palio: uova giganti, trofei, gadget da parte di tutti i supporter. Un successo incredibile.

Emozionante l’intervista in rappresentanza della Onlus Un Battito di Ali a Chiara Mormile, Presidente dell’Associazione, che ha presentato la Onlus raccontandone la mission e quanto quotidianamente con i propri collaboratori e volontari viene fatto, i progetti e gli obiettivi futuri. Commovente il suo ringraziamento a chi ha voluto contribuire alla causa e con le donazioni saprà regalare un battito di speranza a tutti i bimbi che soffrono e che tanto bisogno hanno di cure e attenzioni speciali.

Le premiazioni sono state il momento più aggregante dell’evento, e nel bellissimo podio allestito da Idealgomme Eventi, hanno sfilato tutti i protagonisti della gara, a testimonianza di una partecipazione che è andata oltre la pura competizione, ma l’occasione per trovarsi tutti insieme uniti per un comune e solidale obbiettivo.

Anche le nostre realtà enogastronomiche del territorio marchigiano hanno voluto presenziare a questa manifestazione: una degustazione del celebre Salame di Fabriano, raccontato e presentato dal suo Presidente del Consorzio di tutela e valorizzazione il dott. Gianni Riccioni, accompagnando la degustazione con un superbo Verdicchio di Matelica della Cantina Gagliardi hanno concluso questo intenso happening.

Una collaborazione per Ideal Gomme Eventi nel mondo dell'equitazione che sicuramente avrà un seguito. Tante sono le idee e i progetti e se possono contribuire a un sorriso o un battito di speranza sono e saranno il motore che animerà’ la nostra passione nel realizzarne ancora.

La Pirelli Cup è alle porte, tra due giorni sarà tempo di accendere i motori. Vi aspettiamo all'Autodromo di Misano Adriatico Marco Simoncelli per il via a una nuova stagione di gare e di eventi in pista.

