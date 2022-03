I Riccitelli portano in Italia le Ligier con Dynamic Events

Carica lettore audio

Una collaborazione che avrà come caposaldo il pilota fabrianese e la sua azienda fondata nel 2016 che da anni opera nel mondo del Motorsport, offrendo innumerevoli servizi.

La carriera di Luca parla da sola, attraverso il suo curriculum che parte dagli inizi degli anni ’90. Oltre al suo status di pilota è stato Manager del Porsche Carrera Cup Italia e direttore della Porsche Sport Driving School Italia sempre per la casa di Stoccarda.

A questo si aggiunge il lancio globale della Lamborghini Huracan, dove è stato il responsabile degli istruttori. Curriculum a parte Luca, insieme al figlio Simone, sono diventati partner ufficiali di Ligier Automotive per l’Italia attraverso la LR Dynamic Events.

Luca e Simone Riccitelli Photo by: Ligier Automobiles

L’azienda, nata nel 2016, promuoverà i modelli JS2 R e JS P4 nei weekend del Campionato Italiano Gran Turismo e in alcuni track days dedicati. L’obiettivo è quello di partire nel 2023 con la “Ligier Italian Series”.

“Siamo lieti di entrare a far parte della famiglia Ligier, un costruttore coinvolto nelle corse automobilistiche da più di 50 anni - ha commentato Luca Riccitelli - Non vediamo l'ora di promuovere la Ligier JS2 R e la Ligier JS P4 in Italia, facendole conoscere da vicino”.

A Luca fa eco il figlio Simone: “Ho avuto l'opportunità di testare la Ligier JS2 R a Magny-Cours e la Ligier JS P4 in gara nella Ligier European Series; sono due auto progettate esclusivamente per le corse e offrono sensazioni uniche, sia per i gentleman che per i piloti professionisti".

Ligier JS2 R Photo by: Ligier Automobiles

Entusiasmo anche da parte francese: “Siamo lieti di associare Ligier a LR Dynamic Events e alla famiglia Riccitelli", ha affermato Pierre Nicolet, AD di Ligier Automotive.

"Chi meglio di una famiglia di appassionati per rappresentare con orgoglio il nostro marchio? Luca e Simone hanno avuto l'opportunità di scoprire il nostro mondo, quando hanno visitato le nostre strutture a Magny-Cours e partecipato a una gara della Ligier European Series nel 2021, con Simone alla guida di una Ligier JS P4".

"Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto per sviluppare la presenza di Ligier in Italia".

Una dinastia da “corsa” da tenere sotto controllo.