I FIA Motorsport Games 2020 saranno al Paul Ricard

Marsiglia fungerà da città ospitante, mentre il circuito francese sarà la sede soggetta all'approvazione del Consiglio Mondiale del Motorsport.

L'evento inaugurale, organizzato dalla FIA in collaborazione con SRO Motorsports, è stato ospitato a Roma, con l'autodromo di Vallelunga come sede delle gare andate in scena lo scorso novembre.

I Motorsport Games vedono i piloti di diversi paesi che si affrontano in sei diverse categorie, che nel 2019 andavano dalla Formula 4 al TCR. La squadra con il bottino migliore nel medagliere della scorsa edizione è stata la Russia.

L'evento di quest'anno aprirà anche a nuove categorie, che la FIA ha detto che saranno rivelate più avanti nel corso dell'anno, con l'evento che è stato fissato dal 23 al 25 ottobre.

"Sono lieto che, in seguito al successo dell'edizione inaugurale, il concetto dei FIA Motorsport Games possa continuare a crescere, con l'evento che si sposta su un circuito prestigioso come il Paul Ricard" ha dichiarato il presidente della FIA, Jean Todt.

"Questa è una chiara indicazione del fatto che questo approccio unico alle corse automobilistiche si è rivelato giusto e mi rende convinto che questo evento possa avere un futuro luminoso".

"Sono fiducioso che l'edizione 2020 continuerà ad attirare tanti tifosi. Allo stesso tempo, sono speranzoso di vedere ancora più federazioni nazionali trovare questo spirito patriottico ed essere coinvolte nell'evento".

"Includendo delle discipline a livello base, offriamo una piattaforma accessibile alle future generazioni, cosa molto importante per noi della FIA. Sono davvero impaziente di avere i giochi in Francia".

Il CEO della SRO, Stephane Ratel, ha aggiunto: "La prima edizione dei FIA Motorsport Games ha superato tutte le aspettative, quindi sono lieto che ora possiamo confermare la sede e le date dell'edizione di quest'anno".

"Marsiglia è una città gloriosa in una spettacolare regione della Francia e so che fornirà un palcoscenico ideale per il secondo evento. Lo stesso si può dire per il Paul Ricard, un circuito di livello mondiale, con strutture eccellenti. Il nostro obiettivo ora è rendere l'edizione 2020 un successo ancora più grande rispetto al 2019".

"Con questa sede e nuove discipline ancora da annunciare, credo che siamo sulla buona strada per raggiungere questo obiettivo".