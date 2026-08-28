Historic Minardi Day: Oltre 600 vetture e più di 25 F1 attese alla 10ª edizione

Oltre 600 vetture sono attese nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 settembre all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola in occasione della 10ª edizione dell’Historic Minardi Day, il grande appuntamento dedicato alla storia e alla passione per il Motorsport nato dalla famiglia Minardi in collaborazione con Formula Imola.

La kermesse è pronta a far vivere a migliaia di appassionati un fine settimana unico, con un programma che unirà attività in pista, vetture leggendarie, incontri con i protagonisti, cultura, storia e intrattenimento.

Cuore pulsante della manifestazione saranno ancora una volta le esibizioni delle straordinarie Formula 1 storiche, con monoposto appartenenti a epoche profondamente diverse: dalla Ferrari 312 B2 del 1971 fino alla Williams FW33 ex Rubens Barrichello del 2011.

Tra le vetture attese in pista figurano la Shadow DN1 ex Graham Hill (1973), Lotus 72 E5 (1974), Tyrrell P34/1 (1976) e P34/2 (1977), March Beta F1 761 (1976), Arrows A1B ex Riccardo Patrese (1978), Merzario F1A3 (1979), Wolf Ford WR7 (1979), Ferrari 312 T5 (1980), Shadow DN12 (1980), Osella FA1 E Alfa Romeo (1983), Ferrari 126 C4 (1984), Osella-Alfa Romeo FA1G (1986), Arrows A10 (1987), Minardi M189 (1989), Monteverdi F1 (1990), Arrows A11B (1990), Ferrari 642 (1991), Ferrari 643 (1991), Andrea Moda Formula S921 (1992), Ferrari F92A (1992), Fondmetal GR01 (1992), Ferrari 412 T1 - telaio 154 (1994) e Minardi PS04B (2005).

A queste si aggiungono la F5000 Lotus 70 del 1970 e la replica in scala 1:1 della McLaren MP4/15, realizzata dal suo proprietario con straordinaria cura dei dettagli e con il nulla osta direttamente da McLaren, e impreziosita dall’autografo originale di Mika Häkkinen.

Historic Minardi Day 2026 Foto di: Historic Minardi Day

Non saranno da meno le Formula 2, rappresentate da vetture come Brabham BT16 (1965), Pygmée MDB17 (1972), Brabham BT40 (1973), March BMW 772 (1977), Chevron B48 ex Siegfried Stohr (1979) e Minardi M283B (1983), protagonista nel Campionato Europeo di Formula 2 del 1983 con Pierluigi Martini e Alessandro Nannini.

Ampia rappresentanza anche per le Formula 3, firmate Dallara, Martini, Bellasi, Tatuus, Reynard, Chevron, Mygale e Ralt, e per le Formula 3000, tra cui Reynard-Judd 91D, Ralt RT20B, Reynard 89D, Lola F3000 ex Helmut Marko, Lola B52, Formula Dallara Nissan 3000c World Series, insieme alle monoposto A1GP e GP2.

Spazio naturalmente anche ai Prototipi, con Alpine A450B, Ligier LMP3 JSP320, Lola T70 MK3B, Ginetta LMP2, Lucchini, Radical, Chevron, ATS e ARL Spire GTR, Lavaggi LS1, oltre a GT, GTS e GT Storiche, anche grazie all’importante e determinante contributo della Scuderia Nuvolari Italia.

Tra le vetture presenti anche la Jaguar Knobbly del 1958, le Jaguar E-Type Lightweight e “Imola 91”, numerose le Lancia Delta tra le quali anche uno speciale omaggio a Riccardo Errani.

Il marchio Alfa Romeo sarà rappresentato in particolare dalla Scuderia del Portello Alfa Romeo, presente con nove gioielli del suo Museo Dinamico di vetture storiche da competizione Alfa Romeo: Alfa Romeo TZ Le Mans Classic (1964), Alfa Romeo GTAM (1970), Alfa Romeo 2000 GT Veloce (1972), Raffo Tipo 12 Alfa Romeo (1985), Alfa Romeo 33 1700 Quadrifoglio Verde (1986), Alfa Romeo Formula Boxer (1987), Alfa Romeo Formula Boxer (1988), Reynard 893 Formula 3 (1989) ed EFFEFFE-Alfa Romeo Berlinetta (2018).

In pista non mancheranno inoltre le straordinarie supercar e hypercar nate dall’estro di Horacio Pagani, insieme alle vetture di Lamborghini, Dallara, Pambuffetti e Praga, oltre alle Mazda MX-5 e alle vetture dei club Lotus Italia e Abarth.

E queste sono solamente alcune delle vetture che animeranno l’Historic Minardi Day 2026.

Historic Minardi Day 2026 Foto di: Historic Minardi Day

ACI STORICO FESTIVAL E RADUNO TERRE DI ROMAGNA

L’intenso programma della manifestazione sarà ulteriormente arricchito dall’ACI Storico Festival.

Il momento dinamico sarà rappresentato, nella giornata di domenica 20 settembre, dal Raduno Terre di Romagna, organizzato dall’Automobile Club Ravenna. Cento Soci ACI Storico prenderanno parte al raduno e, nel pomeriggio, avranno l’opportunità di vivere da vicino il programma dell’Historic Minardi Day.

Ricco, come da tradizione, l’itinerario, con partenza dall’Autodromo di Imola, passaggio da Faenza e visita alla Pinacoteca Comunale, prima del rientro in circuito per la parata in pista e la conclusione dell’evento.

All’interno dell’area ACI Storico, nel Paddock 1, sarà inoltre presente un ambulatorio mobile dove tutti i visitatori potranno effettuare gratuitamente un elettrocardiogramma, nell’ambito della campagna “Il primo tagliando per il motore cuore”: un’opportunità importante per prendersi cura della propria salute, oggi e in futuro.

Historic Minardi Day 2026 Foto di: Historic Minardi Day

IL MUSEO CHECCO COSTA TRA FORMULA 1, FOTOGRAFIA E CULTURA DEL MOTORSPORT

Tra le principali novità dell’edizione 2026, il Museo Checco Costa si trasformerà in un vero e proprio spazio dedicato alla storia e alla cultura del Motorsport.

All’interno del Museo, tra cinque straordinarie monoposto di Formula 1, il pubblico potrà ammirare un’esclusiva mostra fotografica dedicata ai dieci anni dell’Historic Minardi Day e, contemporaneamente, seguire incontri con autori e protagonisti del Motorsport, presentazioni di libri e premiazioni che si susseguiranno durante l’intero weekend.

Numerose e prestigiose le firme già confermate.

Tra gli appuntamenti, in ordine di programmazione, figurano Diego Alverà, autore di “Giro di pista. Circuiti e piloti che hanno fatto la storia della velocità”, e Umberto Zapelloni con “Formula Italia: Le auto e i piloti che hanno fatto la storia della F1”.

Mario Donnini, insieme a Bruno Giacomelli e Andrea Cordovani, sarà protagonista di una doppia presentazione dedicata a “Bruno Giacomelli - Continuavano a chiamarmi Jack O’Malley” e “Crime & Motorsport”.

A seguire Veronica Vesco con “Michael Schumacher. Una storia indimenticabile” e Sergio Remondino, insieme a Stefano Casadio, per la presentazione di “Una Lancia nel cuore - Riccardo Errani, la Delta, i rally”.

Il programma comprenderà inoltre la presentazione del documentario “Il nostro amico Ayrton” e l’incontro con Riccardo Patrese, protagonista con “Da Niki a Kimi. Coraggio, tecnica e passione nella F1 di ieri e di oggi”.

Un momento particolarmente atteso sarà quello di domenica 20 settembre, dalle ore 12:00 alle 12:45, quando Gian Carlo Minardi incontrerà stampa e appassionati per un confronto aperto.

Sarà l’occasione per fare il punto sulla decima edizione dell’Historic Minardi Day, condividere riflessioni sullo stato attuale del Motorsport e raccontare prospettive e progetti futuri.

Historic Minardi Day 2026 Foto di: Historic Minardi Day

DUE GIORNATE NEL SEGNO DI AYRTON SENNA

Gli amici della Tifoseria Ayrton Senna Italia saranno presenti con due giornate interamente dedicate al grande campione brasiliano presso la Sala Ayrton Senna da Silva, all’interno dell’Autodromo di Imola, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Un ricco programma di incontri, testimonianze, libri e racconti permetterà agli appassionati di ripercorrere la storia di Ayrton Senna e il suo straordinario legame con Imola.

Tra gli appuntamenti figurano gli incontri con Ruggero Melgrati, Umberto Zapelloni, Mario Donnini e Franco Nugnes, oltre a un omaggio a Gian Carlo Minardi e alla particolare mostra dedicata alla storia del Minardi Team raccontata attraverso le sue camicie.

Historic Minardi Day 2026 Foto di: Historic Minardi Day

BIGLIETTI, EXPERIENCE E PARATA IN PISTA

Sono già disponibili su TicketOne i biglietti per assistere alla decima edizione dell’Historic Minardi Day, con la possibilità di scegliere tra ingressi giornalieri e abbonamenti validi per l’intero weekend.

Due le importanti novità introdotte per celebrare l’edizione del decennale.

Il pacchetto Experience è pensato per gli appassionati che desiderano vivere l’Historic Minardi Day ancora più da protagonisti, con accesso privilegiato al 4° piano della Terrazza Lounge (Torre), accesso al Podio per una foto di gruppo, contenuti premium e servizi dedicati. Il pacchetto, che include l’accesso alla Pit-Lane, è riservato ai maggiori di 16 anni.

Debutta inoltre il biglietto Parata, dedicato a chi sogna di scendere direttamente in pista con la propria vettura. L’appuntamento è fissato per domenica 20 settembre, intorno alle ore 18:00, per il giro celebrativo conclusivo dietro alla Safety Car. Il partecipante potrà vivere l’esperienza insieme ad

amici e familiari, compresi i minori di 16 anni, purché ciascun occupante sia in possesso del relativo biglietto di ingresso e nel rispetto del numero di persone consentito dall’omologazione del veicolo.

Historic Minardi Day 2026 Foto di: Historic Minardi Day

UN WEEKEND PER APPASSIONATI E FAMIGLIE

A completare il fine settimana sarà il ricco programma di intrattenimento nell’area Paddock, con simulatori professionali, modellismo, Villaggio Automobilia, librerie, mostra LEGO®, abbigliamento sportivo, modellini radiocomandati e numerose altre attività dedicate agli appassionati e alle famiglie tra cui l’ area bambini (Paddock 2) dove i più piccoli potranno divertirsi, giocare e intrattenersi con incredibili gonfiabili.

Il 19 e 20 settembre, l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola tornerà così a trasformarsi in un grande museo dinamico del Motorsport, dove vetture, piloti e protagonisti di epoche diverse si incontreranno per celebrare i dieci anni dell’Historic Minardi Day.