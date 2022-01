Herta sostituisce l'infortunato Pastrana alla Race of Champions

Carica lettore audio

Colton Herta farà squadra con la leggenda della NASCAR e rivale in IndyCar Jimmy Johnson, difendendo i colori degli Stati Uniti alla RoC Snow & Ice World Final di Pite Havsbad, in Svezia.

Pastrana, noto per i suoi trascorsi nelle sfide estreme e nel Rallycross, non potrà partecipare all'evento del 5 e 6 febbraio a causa dell'infortunio rimediato mentre faceva base jumping in Florida all'inizio di questa settimana.

"Partecipare alla Race of Champions per la prima volta è un'incredibile opportunità", ha detto Herta, asso 21enne della Andretti Autosport che ha conquistato ben sei vittorie nei suoi primi tre anni in IndyCar. "Mi spiace di dover sostituire Travis e gli auguro un recupero rapido e completo".

Herta questo fine settimana sarà al via della 24 Ore di Daytona in classe LMP2, dopo aver già vinto la classe GTLM al debutto al volante di una BMW M8.

Pastrana ha detto: "Purtroppo non potrò partecipare alla Race of Champions di quest'anno a causa delle fratture all'anca e all'osso sacro rimediate durante un base jump finito male. Non vedevo l'ora di andare alla RoC in Svezia e di rappresentare gli Stati Uniti con il mio amico Jimmie Johnson".

"Mi dispiace molto, ma sicuramente Jimmie e Colton saranno fantastici. Non vedo l'ora di tornare alla Race of Champions nel 2023. Tornerò più forte e più veloce, cercando di capire un po' di più quali siano i miei limiti".

Il presidente della ROC, Fredrik Johnsson ha detto: "Siamo davvero tristi per Travis. E' un'atleta eccezionale ed un essere umano che spinge sempre i suoi limiti".

"Travis una volta ha quasi vinto la Race Of Champions allo Stade de France, a Parigi, con una gamba rotta, quindi anche dopo aver sentito del suo incidente abbiamo pensato che se qualcuno poteva ancora farcela era lui, ma purtroppo è ancora in ospedale e non sarà in grado di correre la prossima settimana. Non vediamo l'ora di riaverlo con noi alla RoC 2023".

"Colton è uno dei giovani piloti più veloci del mondo e sarà molto interessante vedere cosa possono fare lui e Jimmie per il Team USA. Nel 2002, Jimmie e Jeff Gordon hanno fatto grandi cose sul percorso di rally a Gran Canaria, contro molti dei migliori piloti di rally del mondo, conquistando la prima vittoria alla RoC Nations Cup per gli Stati Uniti. So che sia Colton che Jimmie sono super motivati a provare a farlo di nuovo per gli USA".

L'elenco iscritti di questa edizione ha tanti nomi di spicco al suo interno, come il quattro volte campione del mondo di F1 Sebastian Vettel, il quattro volte vincitore della Indy 500 Helio Castroneves, il nove volte vincitore della 24 Ore di Le Mans Tom Kristensen. Ma l'elenco comprende anche Johan Kristofferson, Sebastien Loeb, Mattias Ekstrom, Mika Hakkinen, Valtteri Bottas, Petter Solberg e suo figlio Oliver.