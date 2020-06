Grave incidente in handbike per Alex Zanardi

Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in provincia di Siena durante una delle tappe della staffetta tricolore di “Obiettivo 3”, manifestazione che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike.

L’incidente è avvenuto alle ore 17:05 lungo la statale 146 fra Pienza e San Quirico d'Orcia. Notizie riportate da più fonti confermano che nell’incidente è coinvolto un mezzo pesante, e sul luogo è intervenuto il servizio di elisoccorso per trasferire Zanardi all'ospedale Le Scotte di Siena. Le condizioni di Zanardi sarebbero critiche.

Dopo aver annunciato la sua partecipazione a Monza nel mese di novembre nel GT Italiano con BMW, Zanardi è tornato sul campo con la handbike, disciplina di cui è diventato uno degli atleti di spicco a livello Mondiale, come conferma un palmares con ori Mondiali e Olimpici.

Alex si trovava in Val d'Orcia per una delle tappe della staffetta tricolore di "Obiettivo 3", progetto di avviamento allo sport per atleti disabili.