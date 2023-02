Gli scultori della velocità: l'arte dei carrozzieri a Bologna

Carica lettore audio

Mai titolo di una mostra poteva essere più azzeccato: “Gli scultori della velocità”. A Bologna è stata inaugurata giovedì mattina nella sede della Regione Emilia Romagna una rassegna davvero straordinaria: dal 2 al 12 febbraio si può ammirare l’esposizione di una collezione davvero unica che esalta l’arte dei Maestri Carrozzieri modenesi.

Gli scultori della velocità: mostra sui carrozzieri modenesi

ModenArt, per iniziativa di Jean-Marc Borel, ci propone la riscoperta di un mondo automotive che non esiste più: quello dei maestri battilastra, capaci con una serie di martelli, un pezzo di tronco d’albero, un sacco di sabbia e un piano di lavoro, modellare forme dalle linee ammalianti e dalle curve superbe che hanno sancito ed eternato il successo di macchine che hanno segnato la storia dell’automobile in pista come sulla strada.

Gli scultori della velocità

“A Torino e Milano -spiega il curatore Antonio Ghini – negli anni 40 e 50 del dopoguerra, i celebri carrozzieri del tempo costruivano manichini in legno delle vetture destinate a essere realizzate. Raffinate opere dell’ebanisteria, perfette nelle forme. Si trattava di un lavoro preparatorio molto costoso che richiedeva, oltre alla competenza, molto tempo per la realizzazione”.

“Negli stessi anni, a Modena questa tecnica non c’era e, cosa non meno importante, Maserati e Ferrari non avevano i mezzi per permettersi lavori così impegnativi e neppure il tempo, perché le auto da corsa, quando nascono, hanno appuntamenti molto prossimi: chi vuole vincere deve arrivare primo anche a schierare la nuova creatura”.

Gli scultori della velocità: i filoni della Ferrari 330 P3-P4

“Fu per questo che a vincere fu l’immaginazione: i battilastra sapevano lavorare il metallo e ne conoscevano le qualità. Perché non partire dal metallo a forma di filo e piegarlo, modellarlo secondo le forme dell’auto e saldare gli elementi fino a definire il design completo dell’auto?”.

Giancarlo Guerra e Afro Gibellini sono ormai in pensione da anni dopo che i due maestri hanno modellato nell’officina Scaglietti le carrozzerie delle vetture più ambite e preziose della storia dell’auto. Hanno ripreso a lavorare col martello: da sette anni hanno ricominciato a riprodurre quei capolavori per dare vita a un progetto di conservazione e trasmissione alle future generazioni del patrimonio che sono riusciti a creare.

Gli scultori della velocità

“A Campogalliano fu creata la bottega ModenArt – racconta Jean-Marc Borel – e lì hanno progettato nela massimo rispetto della tradizione una collezione di opere identiche alle loro creazioni passate da loro stessi. Stessi attrezzi, stesse tecniche e soprattutto stesse mani. Il risultato è meraviglioso e si può ammirare a Bologna”.

Si ammirano le carrozzerie di tre Ferrari 330 P3-P4 a nobilitare ed eternare la storica tripletta alla 24 Ore di Daytona del 1967, proprio in casa della Ford, ma troviamo Ferrari 250 Testarossa, 250 GT Berlinetta (SWB), 250 GT0 62 e 64 oltre a Maserati Tipo 151/3 e Shelby Cobra Daytona Coupé (cinque dei sei esemplari erano nati a Modena da Baccarini e Vaccari).

Gli scultori della velocità: la Shelby Cobra Dayton Coupé nata a Modena

La mostra ha l’ingresso gratuito ed è aperta tutti i giorni dalle ore 9 alle 18. Sabato 4 febbraio è prevista un’apertura straordinaria fino alle 22: l’appuntamento è da non perdere, perché questi capolavori del genio italiano ancora cercano una “casa” dove essere ammirate stabilmente.

Giancarlo Guerra e Afro Gibellini e gli altri collaboratori hanno fatto la loro parte, come Jean-Marc Borel che ha creduto in ModenArt: adesso tocca alle istituzioni completare l’opera. La mostra nel capoluogo emiliano, cuore della Motor Valley, rappresenta un passaggio che non completa un progetto ambizioso, ma apre a un mondo che deve scoprire e apprezzare il genio italiano…