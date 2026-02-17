Giuseppe Redaelli confermato Presidente del nuovo CDA Sias di Monza

L’Assemblea di Autodromo Nazionale Monza Sias S.p.A. (Società Incremento Automobilismo e Sport), società locale dell’Automobile Club d’Italia (ACI), che gestisce lo storico impianto brianzolo, sede del Gran Premio d’Italia di Formula 1, ha nominato lunedì 16 febbraio 2026 il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Giuseppe Redaelli viene riconfermato Presidente (Presidente Automobile Club Varese), affiancato da Aldo Bonomi (Presidente Automobile Club Brescia), Giovanna Cipolla (Presidente Automobile Club Bolzano) e Paolo Longoni (Vice-Presidente Automobile Club Milano), il quale assume anche la carica di Vice Presidente, più Marisa Luciani (Presidente Automobile Club L’Aquila).

Il Collegio Sindacale sarà composto invece da Manuela Bianchi (Presidente), Fabrizio Prati e Piergiacomo Jucci.

“Ringrazio i Consiglieri uscenti per la costruttiva e appassionata collaborazione durante i tre precedenti mandati e rivolgo un caloroso benvenuto ai nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione", ha dichiarato Redaelli, che ricopre la carica di Presidente dal 5 maggio 2017.

"Questo CdA ha il compito di proseguire il percorso di rafforzamento e sviluppo dell’Autodromo Nazionale Monza, lavorando in stretta sinergia con gli azionisti ACI e Automobile Club Milano e con le Istituzioni locali e nazionali".

"Vogliamo continuare a sviluppare opportunità di successi e di soddisfazioni per i promotori e per gli appassionati, consolidando quella fama internazionale di ‘Temple of Speed’ che, in oltre un secolo vissuto da protagonista nel motorsport mondiale, contraddistingue la sede naturale del Gran Premio d’Italia di Formula 1”.