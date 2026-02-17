Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 | McLaren e Lego presentano il modello Technic della MCL39

Formula 1
Formula 1
F1 | McLaren e Lego presentano il modello Technic della MCL39

MotoGP | La fine delle moto diverse? KTM cerca una direzione unica nel 2026

MotoGP
MotoGP
MotoGP | La fine delle moto diverse? KTM cerca una direzione unica nel 2026

F1 | L'indiscrezione: corsa contro il tempo di Petronas per omologare la benzina 2026

Formula 1
Formula 1
F1 | L'indiscrezione: corsa contro il tempo di Petronas per omologare la benzina 2026

È lei la Ferrari 296 Challenge Stradale? L'alettone dice di sì

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
È lei la Ferrari 296 Challenge Stradale? L'alettone dice di sì

MotoGP | Rins ammette il desiderio di rimanere in Yamaha, ma anche l'incertezza del suo futuro

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Rins ammette il desiderio di rimanere in Yamaha, ma anche l'incertezza del suo futuro

F1 | Scelta curiosa Audi: richiama dal ritiro Boschung come development driver

Formula 1
Formula 1
F1 | Scelta curiosa Audi: richiama dal ritiro Boschung come development driver

Tecnica F1 | Cadillac: la scelta dei freni AP su una vettura senza fantasia

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
Tecnica F1 | Cadillac: la scelta dei freni AP su una vettura senza fantasia

Giuseppe Redaelli confermato Presidente del nuovo CDA Sias di Monza

Speciale
Speciale
Giuseppe Redaelli confermato Presidente del nuovo CDA Sias di Monza
Ultime notizie
Speciale

Giuseppe Redaelli confermato Presidente del nuovo CDA Sias di Monza

L'Assemblea dell'Autodromo brianzolo ha nominato si suoi rappresentanti che si occuperanno della gestione: ecco tutti i nomi e i ruoli ricoperti.

Redazione Motorsport.com
Redazione Motorsport.com
Pubblicato:
SiasCDA

L’Assemblea di Autodromo Nazionale Monza Sias S.p.A. (Società Incremento Automobilismo e Sport), società locale dell’Automobile Club d’Italia (ACI), che gestisce lo storico impianto brianzolo, sede del Gran Premio d’Italia di Formula 1, ha nominato lunedì 16 febbraio 2026 il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Giuseppe Redaelli viene riconfermato Presidente (Presidente Automobile Club Varese), affiancato da Aldo Bonomi (Presidente Automobile Club Brescia), Giovanna Cipolla (Presidente Automobile Club Bolzano) e Paolo Longoni (Vice-Presidente Automobile Club Milano), il quale assume anche la carica di Vice Presidente, più Marisa Luciani (Presidente Automobile Club L’Aquila).

Il Collegio Sindacale sarà composto invece da Manuela Bianchi (Presidente), Fabrizio Prati e Piergiacomo Jucci.

“Ringrazio i Consiglieri uscenti per la costruttiva e appassionata collaborazione durante i tre precedenti mandati e rivolgo un caloroso benvenuto ai nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione", ha dichiarato Redaelli, che ricopre la carica di Presidente dal 5 maggio 2017.

"Questo CdA ha il compito di proseguire il percorso di rafforzamento e sviluppo dell’Autodromo Nazionale Monza, lavorando in stretta sinergia con gli azionisti ACI e Automobile Club Milano e con le Istituzioni locali e nazionali".

"Vogliamo continuare a sviluppare opportunità di successi e di soddisfazioni per i promotori e per gli appassionati, consolidando quella fama internazionale di ‘Temple of Speed’ che, in oltre un secolo vissuto da protagonista nel motorsport mondiale, contraddistingue la sede naturale del Gran Premio d’Italia di Formula 1”.

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente Cambio alla guida di Motorsport.com Italia: Giacomo Rauli è il nuovo direttore. Franco Nugnes editorialista

Top Comments

More from
Redazione Motorsport.com

F1 | McLaren e Lego presentano il modello Technic della MCL39

Formula 1
Formula 1
F1 | McLaren e Lego presentano il modello Technic della MCL39

Dakar | Yves Matton nuovo Team Manager di Overdrive per seguire le Toyota

Dakar
Dakar
Dakar | Yves Matton nuovo Team Manager di Overdrive per seguire le Toyota

WSK | Segui la DIRETTA della Euro Series 2026 da Viterbo

Kart
Kart
WSK | Segui la DIRETTA della Euro Series 2026 da Viterbo

Ultime notizie

F1 | McLaren e Lego presentano il modello Technic della MCL39

Formula 1
F1 Formula 1
F1 | McLaren e Lego presentano il modello Technic della MCL39

MotoGP | La fine delle moto diverse? KTM cerca una direzione unica nel 2026

MotoGP
MtGP MotoGP
MotoGP | La fine delle moto diverse? KTM cerca una direzione unica nel 2026

F1 | L'indiscrezione: corsa contro il tempo di Petronas per omologare la benzina 2026

Formula 1
F1 Formula 1
F1 | L'indiscrezione: corsa contro il tempo di Petronas per omologare la benzina 2026

È lei la Ferrari 296 Challenge Stradale? L'alettone dice di sì

Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
È lei la Ferrari 296 Challenge Stradale? L'alettone dice di sì