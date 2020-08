Giorgio Piola, artista della tecnica di Formula 1, ha lanciato una nuova linea di orologi Kickstarter per offrire agli appassionati di questo sport una occasione davvero conveniente per aggiudicarsi il cronografo da collezione e anche regali esclusivi.

Orologi Giorgio Piola Speedtrap

Piola, che ha presenziato ad un numero di Gran Premi come nessun altro nella storia, lancia la nuova collezione SPEEDTRAP, ulimissima linea che viene offerta a tiratura limitata sul sito di Kickstarter per una raccolta fondi.

Per tutta la campagna promozionale, il cronografo Piola SPEEDTRAP potrà essere disponibile a partire da $400, che è una grande occasione per un pezzo unico e leggendario ispirato alla storia della F1.

Il Piola SPEEDTRAP ha cinturini in silicone intercambiabili, tachimetri e cinque colori diversi, ciascuno con una illustrazione tecnica di Piola sul retro. L'orologio di altissima precisione viene assemplato in Svizzera e porta con orgoglio la scritta “Swiss Made”.

Il cronografo Ronda 5040.D misura i decimi di secondo e i minuti, in un quadrante con anche la data. Il vetro anti-riflesso è in zaffiro resistente e anti-graffio, mentre il rivestimento dell'ansa è in acciaio inossidabile 316L.

La collezione Speedtrap sarà disponibile in nero, blu, verde, rosso e giallo, con misure di 45mm di diametro per 14,6mm di spessore. Ogni orologio include 2 cinturini di ricambio in modo da garantire un look sempre nuovo.

Il vostro impegno consentirà a questo entusiasmante progetto di concretizzarsi e i sostenitori avranno accesso non solo a sconti speciali in futuro con prezzi al dettaglio, ma saranno anche ricompensati con regali esclusivi ispirati alla Formula 1 che completeranno perfettamente l'orologio.

Piola afferma: “Ci sono molti parallelismi tra il mondo delle corse automobilistiche e quello degli orologi. Entrambi si basano su ingegneria meccanica, prestazioni e bellezza. La mia carriera in Formula 1 e il mio amore per gli orologi mi hanno ispirato a tradurre la passione delle corse in un cronografo".

"Voglio dare a chi mi segue e a tutti coloro che amano il motorsport l'opportunità di avere un orologio che rifletta la precisione, l'entusiasmo e la bellezza che li hanno resi fan della Formula 1".