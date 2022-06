Giancarlo Fisichella alla 1000 Miglia Green con 478 Rent

Carica lettore audio

Dal 4 maggio 2022, Giancarlo Fisichella è brand ambassador di 478 Rent, una delle principali realtà italiane, nel mondo del noleggio a lungo termine per privati ed aziende.

Con il suo grande talento al volante, sempre pronto a sfidare ogni limite per migliorare i suoi risultati, Giancarlo condivide con 478 Rent: professionalità, amore per i motori e per la velocità.

Fisichella sarà presente sui profili social di 478 Rent con una campagna di comunicazione per promuovere la nuova collaborazione. Porterà inoltre i colori e i valori di qualità ed innovazione dell’azienda anche sui suoi network, seguitissimi da appassionati e fan.

Il pilota romano si è distinto nel mondo dei motori, in pista sulle F1 per 13 stagioni consecutive e con la Ferrari - AF Corse nel Campionato del Mondo Endurance. Approda in Formula 1 nel 1995, ha corso per Minardi, Jordan, Benetton, Sauber, Renault, Force India e Ferrari. 231 i Gran Premi da lui disputati con 19 podi, 3 vittorie e 4 pole position. Nel 2003 vince il Gran Premio del Brasile, nel 2005 quello australiano e nel 2006 conquista il primo gradino del podio in Malesia.

Il campione sarà anche protagonista con Matteo Ferraglio della terza edizione green della 1000 Miglia, gara in grado di portare nel presente lo spirito pionieristico della Corsa. L’evento, che si terrà dal 15 al 18 giugno 2022, pone l’attenzione sul tema della mobilità sostenibile con particolare attenzione alle implicazioni che questa determina sulla filiera italiana dell’industria automobilistica, dell’energia e dell’infrastruttura, portando anno dopo anno sulle strade italiane le automobili

tecnologicamente più avanzate.

Giancarlo e Matteo a bordo della Tesla Model 3, uno dei modelli di riferimento per la e-mobility, toccheranno anche 7 dei 20 point di 478 Rent situati nelle varie regioni italiane, tra questi: Verona, Osimo, Roma, Firenze, Milano, Seregno (Sede Centrale) e Brescia.

“Siamo orgogliosi della partnership con Giancarlo Fisichella – afferma Matteo Ferraglio, CEO e founder di 478 Rent – Per la nostra società è un onore e una grande opportunità poter collaborare con un campione del calibro di Fisichella. Fin da piccolo seguivo le sue corse da dietro lo schermo della televisione ed ora immaginare di vivere la Mille Miglia Green con lui è un sogno che si avvera. Fin da subito abbiamo trovato con Giancarlo la giusta sintonia, che porterà sicuramente a ottimi risultati e reciproche soddisfazioni”.

In merito alla partnership anche Giancarlo Fisichella ha detto la sua: “Sono molto contento di iniziare questo percorso come Brand Ambassador di 478 Rent, una realtà giovane e dinamica che ho avuto modo di apprezzare anche come cliente all’interno di un mercato in rapida espansione, ho poi conosciuto Matteo e sono rimasto sorpreso dai suoi progetti e dalla sua volontà di avermi a bordo… vi aspettiamo con grandi idee e non vediamo l’ora di realizzarle!".