FIA Motorsport Games: Italia pronta a gareggiare in 8 categorie

Il conto alla rovescia segna poco più di dieci giorni dall’inizio della seconda edizione dei FIA Motorsport Games che si terranno dal 26 al 30 ottobre a Marsiglia in Francia. Per l’occasione non poteva mancare la squadra azzurra di ACI Sport, che potrà contare su ben dieci rappresentanti pronti a dare spettacolo in otto categorie.

Una sfida inedita attende i portacolori della Federazione tricolore, che gareggeranno in quelle che sono considerate le “Olimpiadi del Motorsport” organizzate nuovamente dalla Federazione Internazionale dell'Automobile e da SRO Motorsports Group, sulla scia del successo ottenuto in occasione della prima edizione che si è tenuta a Roma nel 2019.

In questa occasione la competizione intercontinentale si svolgerà su cinque giornate in cui andranno in scena ben 15 discipline. La Federazione italiana prenderà parte nello specifico alla: Cross Car Senior, Formula 4, E-Sport, GT Sprint, Historic Rally, Drifting, Rally4 e Touring Car.

Cross Car Senior - Simone Firenze

Simone Firenze, pilota ufficiale SEMOG da due stagioni, vanta nel suo curriculum svariati successi nazionali ed internazionali Cross Car, come i nove titoli tricolori Autocross i due Ice-Racing e la vittoria dell’Italian Rallycross Championship. Attualmente il pilota di Mergozzo è in lizza per il podio 2022 del FIA European Autocross Championship.

Andrea Kimi Antonelli, Prema, vincitore di Gara 2 Photo by: ACI Sport

Formula 4 - Andrea Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli, bolognese 16 anni e già pilota della Driver Academy Mercedes, quest’anno è in corsa per vincere il titolo dell’Italian F4 Championship con il team Prema Racing. Il pupillo di Toto Wolff, dato tra i favoriti nella categoria dedicata alle monoposto, nonché neo campione ADAC F4, vanta nella sua carriera agonistica un palmares nel mondo del kart di assoluto rilievo, detenendo i titoli della WSK Euro Series e della Super Master Series (OK Junior), oltre ad essersi laureato campione nel 2020 del WSK Euro Series e nel Campionato Europeo FIA Karting, in cui si è riconfermato l’anno successivo.

E-Sport - Luca Losio

Un altro pilota pronto ad entrare in azione nell’affascinante contesto dell’E-Sport, che quest’anno fa parte nuovamente delle discipline delle “olimpiadi del motorsport”, porta il nome di Luca Losio. Il giovane quindicenne proveniente dalla Jean Alesi Esport Academy e con un trascorso nei kart, è pronto a tenere alti i colori italiani portando con se un’esperienza di assoluto livello con i titoli del Campionato Italiano GT3 ACI Sprint 2021 e 2022, anno in cui ha ottenuto la medaglia d’oro anche in quello Endurance e del Dallara Esport Championship.

Mirko Bortolotti, Grasser Racing Team Lamborghini Huracan EVO GT3 Photo by: Alexander Trienitz

GT Sprint - Mirko Bortolotti

Sotto i riflettori di questa edizione anche il pilota ufficiale di Lamborghini Squadra Corse Mirko Bortolotti, che prenderà parte all’evento con una vettura del Grasser Racing Team. Il driver di Trento, vanta un curriculum di assoluto prestigio a partire dai titoli ottenuti in Formula 3 (2008) e Formula 2 (2011). Poi il passaggio nelle ruote coperte in cui figura il primato nel 2017 del Balncpain GT Series Endurance Cup – Pro, fino ai risultati importanti ottenuti nell’ADAC GT Masters. Nel 2022 ha preso parte al DTM cui ha firmato il 4 posto proprio al volante di una Huracán GT3 Evo.

Historic Rally - Andrea Zivian/Nicola Arena

Un altro alfiere della squadra italiana che potrebbe portare a casa una medaglia è Andrea Zivian. Il pilota di Reggio Emilia classe 1972, porterà in Francia la sua grande esperienza che lo ha visto disputare la bellezza di 172 rally in 12 nazioni differenti. Numeri importanti che si aggiungono ai titoli del rallista che sarà affiancato dal navigatore Nicola Arena, con 18 vittorie assolute, 60 di classe, 2 nella Coppa Italia (2000 e 2001), IRC Gruppo A (2002-2003), un Trofeo Abarth Super 1600 (2007) e 2 titoli dell’Europeo FIA Historic Rally Championship.

Drifting - Manuel Vacca

Un nome che non ha bisogno di presentazioni di quello di Manuel Vacca, dato tra i favoriti tra i contendenti dello scettro “fumante” del drifting al volante della sua BMW M3 E36. Il pilota italiano classe 1982, vede nel suo curriculum due titoli nel Campionato Italiano Drifting (2017 e 2018) e la vittoria con il suo team sempre nel 2018 del Campionato Europeo King of Europe. Nella sua carriera annovera risultati importanti anche oltreoceano, a partire dal Campionato Americano Formula Drift, fino ad aver raggiunto la top 16 del primo Campionato del mondo Fia Intercontinental Drifting Cup a Tokyo.

Rally4 - Roberto Daprà/Luca Guglielmetti

Nella compagine azzurra figura anche l’alfiere del ACI Team Italia Roberto Daprà, presente all’evento transalpino con Luca Guglielmetti alle note. Il pilota ventunenne di Trento ha esordito nel mondo dei rally nel 2019, mentre l’anno successivo ha iniziato a gareggiare sia nel Campionato Italiano Rally asfalto e terra sia nel Campionato Raceday. Nel 2021 è entrato a far parte della classifica Junior, di cui ha sfiorato il titolo per appena 3.9 secondi. Quest’anno con il supporto dell’ACI Team Italia si è iscritto al campionato europeo e ad alcune gare di zona in cui tutt’oggi sta correndo.

Giacomo Ghermandi, Scuderia Ghermandi by Lema Racing, Cupra Leon Competicion TCR Photo by: ACI Sport

TCR - Giacomo Ghermandi

Tra le fila del team italiano figurerà anche Giacomo Ghermandi, classe 1985, entusiasta di prendere parte ai FIA Motorsport Games. Il pilota bolognese ha indossato tuta e casco nel 2020, anno in cui si è classificato terzo nel Trofeo ATCC Italia 1* divisione, partecipando solo a metà delle gare in programma, ma salendo sempre sul podio. Nel 2021 ha partecipa al campionato TCR Est Europa con la Cupra del Team Lema Racing ottenendo buoni risultati oltre ad aver corso come wild card nel TCR Europe a Barcellona, dove è salito sul gradino più basso del podio rookie. In questa stagione ha preso parte in pianta stabile alla serie continentale in cui è figurato tra i protagonisti del Trofeo Diamond.