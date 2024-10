FIA | Il Gala di fine anno in Ruanda si farà nonostante l'epidemia

La FIA intende continuare a organizzare il suo Gala annuale in Ruanda a dicembre, nonostante l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) abbia sconsigliato di recarsi nel Paese a causa di un'epidemia di virus di Marburg.

L'organo di governo dell'automobilismo sportivo ospiterà la sua festa annuale a Kigali il 13 dicembre per consegnare i premi FIA di quest'anno e celebrare il suo 120° anniversario. L'evento vede la consegna ufficiale dei trofei ai vincitori dei campionati FIA e la presenza annuale dei vincitori della Formula 1 è obbligatoria.

Lewis Hamilton è stato infatti multato per aver mancato l'evento del 2021 in seguito alla controversia sul finale di stagione di Abu Dhabi. L'articolo 6.9 del Regolamento sportivo della F1 stabilisce che: "Un rappresentante del concorrente che si classifica al primo posto nel campionato costruttori e dei piloti che si classificano al primo, secondo e terzo posto nel campionato piloti devono essere presenti alla cerimonia annuale di premiazione della FIA".

Bandiera FIA Foto di: Eric Gilbert

Tuttavia, l'organizzazione del Gala di premiazione della FIA di quest'anno, che attira delegati e ospiti da tutto il mondo, potrebbe affrontare alcune sfide logistiche con il Ruanda ora al centro di un'epidemia di virus. Alla fine del mese scorso, il Ministero della Salute ruandese ha dichiarato i primi casi confermati di malattia da virus di Marburg (MVD) nel Paese.

Gli ultimi dati pubblicati dal Ministero della Salute ruandese l'8 ottobre mostrano che nel Paese ci sono ora 58 casi confermati e 13 decessi. Si tratta di una delle più grandi epidemie mai confermate della malattia e il governo si sta ora movimentando insieme all'OMS per contere la situazione.

Una dichiarazione dell'OMS aggiornata il 30 settembre affermava che: "L'OMS valuta il rischio di questa epidemia come molto alto a livello nazionale, alto a livello regionale e basso a livello globale. Sono in corso indagini per determinare la piena portata dell'epidemia e questa valutazione del rischio verrà aggiornata non appena si riceveranno ulteriori informazioni".

Mentre in Ruanda si stanno adottando misure per limitare la diffusione della malattia, l'OMS ha aggiunto: "Sulla base dell'attuale valutazione del rischio, l'OMS sconsiglia qualsiasi restrizione ai viaggi e al commercio con il Ruanda".

L'OMS ha comunque evitato di imporre un divieto totale di viaggio, mentre il Ministero degli Esteri britannico si limita a raccomandare ai viaggiatori di evitare il contatto ravvicinato con persone sintomatiche. Le principali attrazioni turistiche del Ruanda infatti funzionano normalmente.

L'AFI è in contatto con le agenzie governative per seguire gli sviluppi della situazione, ma afferma che i piani per il Gala non sono al momento compromessi. Un portavoce della FIA ha dichiarato: "Stiamo monitorando la situazione da vicino in collaborazione con il Ministero della Salute del Ruanda. Al momento, stiamo procedendo come previsto".

Max Verstappen, Campione del Mondo FIA di Formula Uno, Mohammed Ben Sulayem, Presidente della FIA Foto di: FIA

Il virus di Marburg, clinicamente simile all'Ebola, può causare febbre emorragica fatale e ha un tasso di mortalità dell'88%. Attualmente non esiste un trattamento, ma agli operatori sanitari viene somministrato un vaccino di prova.

Le persone vengono inizialmente infettate dopo essere entrate in contatto con il pipistrello Rousettus, ma la malattia si diffonde tra gli esseri umani attraverso il contatto diretto - compreso il sangue, le secrezioni, gli organi o altri fluidi corporei di persone infette.

Per prevenire la diffusione della malattia a livello internazionale, ai passeggeri in partenza dal Ruanda è stato chiesto di compilare un questionario di screening per segnalare eventuali sintomi. Chiunque sia stato in contatto con un caso confermato deve essere messo in quarantena per almeno 21 giorni e fino a quando non sarà libero da sintomi.