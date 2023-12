FIA Girls On Track-Rising Stars, vince Alba Hurup Larsen

La danese Alba Hurup Larsen ha battuto la concorrenza di altre tre ragazze per aggiudicarsi l’ultima edizione del programma FIA Girls on Track – Rising Stars, l’iniziativa promossa dalla FIA Women in Motorsport Commission in collaborazione con la Ferrari Driver Academy e Iron Dames, dedicata alle ragazze che vogliono inseguire una carriera nel motorsport di età compresa fra i 12 e i 16 anni.

Mai come quest’anno le quattro ragazze hanno dovuto superare una selezione durissima: sono partite in 116, provenienti da oltre cinquanta nazioni, e a giocarsi la vittoria nella fase finale oltre alla danese sono state la tedesca Mathilda Paatz, l’australiana Joanne Ciconte e l’ecuadoriana Domenika Arellano.

Nel quartier generale della Scuderia Ferrari e sulla storica pista di Fiorano, le giovani hanno affrontato una serie di prove che hanno permesso agli esperti di FDA di raccogliere molti dati sulle capacità psicofisiche di ciascuna, nonché di valutare le abilità di guida nella simulazione di un intero weekend agonistico, con prove libere, qualifica e gara al volante di una Tatuus di Formula 4 equipaggiata con gomme Pirelli, identiche in tutto e per tutto a quelle impiegate nel campionato italiano.

Photo by: Ferrari Alba Hurup Larsen

Talento da monitorare

Alba ha messo in luce particolari doti, come quella di imparare velocemente e di sapere gestire la vettura con un passo gara costante, fattore che, unita alle buone capacità mostrate sul giro veloce, l’hanno fatta preferire alle altre ragazze.

Gli esperti della Ferrari Driver Academy hanno deciso di premiarla come la migliore tra le quattro ragazze e monitoreranno il suo cammino nella prossima stagione, invitandola a Maranello periodicamente per verificarne i progressi. All’interno del programma giovani di Ferrari restano dunque le vincitrici delle edizioni 2020 e 2022, Maya Weug e Aurelia Nobels.

Photo by: Ferrari Alba Hurup Larsen

Junior

È stato anche deciso il nome della giovanissima kartista vincitrice della sezione junior. Anche in questo caso le quattro finaliste sono state ospitate a Maranello prima di trasferirsi presso la sede di Tony Kart, dove è stato preparato il sedile in vista della due giorni in pista organizzata presso l’impianto del Karting Track Franciacorta, in provincia di Brescia.

In lizza c’erano l’ungherese Bianca Nagy, l’olandese Eva Dorrestijn, la britannica Annabella Fairclough e la lituana Vanesa Silkunaite, che è risultata la migliore del gruppo.

Photo by: Ferrari Vanesa Silkunaite

Marco Matassa, Capo della Ferrari Driver Academy: "Siamo molto fieri di quello che siamo riusciti a costruire nei quattro anni di collaborazione con la FIA Women in Motorsport Commission attraverso il programma Girls on Track – Rising Stars. Abbiamo contribuito a rendere il motorsport più accessibile e abbiamo offerto opportunità a tre ragazze, due delle quali sono ancora nella Ferrari Driver Academy".

"Ci congratuliamo con Alba per questa affermazione e insieme ad Iron Dames le daremo la chance di mettersi in luce al volante di una vettura di F4, monitorandone attentamente i progressi. Tanti complimenti anche a Vanesa la cui grinta sul kart le ha permesso di avere la meglio su una concorrenza agguerrita".

"Si chiude una bella esperienza, che ci ha permesso di lanciare Maya e Aurelia, attese dal un 2024 impegnativo dal quale ci aspettiamo che arrivino delle soddisfazioni. Continueremo a selezionare i migliori piloti grazie al nostro programma di scouting, che valuta egualmente ragazzi e ragazze basandosi unicamente sull’unità di misura del talento".

Deborah Mayer, Presidente FIA Women in Motorsport: "Oggi aggiungiamo una pietra miliare di particolare significato alla straordinaria avventura di Girls on Track - Rising Stars, un'iniziativa che non solo ha spazzato via tanti pregiudizi, ma ha anche alimentato i sogni di molte giovani e ambiziose ragazze palota in tutto il mondo".

"Attraverso questo programma pionieristico, la FIA Women in Motorsport Commission ha fornito una piattaforma alle giovani di talento dando loro modo di mettersi in evidenza per le proprie capacità e determinazione ad emergere in un ambito ancora percepito come dominato dagli uomini".

"Con il supporto dei nostri partner di lungo corso, Ferrari Driver Academy e Iron Dames, abbiamo svolto un lavoro importante nell'aiutare a creare una nuova generazione di protagoniste delle corse automobilistiche, alcune delle quali sono già diventate modelli che ispirano altre a perseguire le proprie aspirazioni e a non mollare mai".

"Alle giovani talentuose vincitrici di questa edizione, Alba e Vanesa, rivolgo le mie più sentite congratulazioni e i migliori auguri per la loro carriera. Anche se questa iniziativa si avvia alla conclusione, l’eredità di Girls on Track – Rising Stars continuerà a vivere nel tempo e faremo in modo che il percorso che ha tracciato rimanga un risultato acquisito nel processo che deve portare alla totale uguaglianza di genere e alla massima inclusione nel nostro amato sport".