FIA Girls on Track – Rising Stars ferma per una positività

La fase finale del programma FIA Girls on Track – Rising Stars, prevista a Maranello in questa settimana, è stata posticipata in seguito alla positività al Covid-19 di una delle quattro ragazze finaliste.

Le protagoniste della volata conclusiva dell’iniziativa voluta dalla FIA Women in Motorsport Commission, finalizzata alla scoperta e al supporto delle migliori giovani da avviare al motorsport professionistico, hanno iniziato le verifiche, i corsi e i laboratori da remoto in attesa dell’esito del tampone obbligatorio per poter procedere con le attività del programma da svolgere in pista.

La positività al test ha impedito ad una delle ragazze di prendere parte al resto del camp, e al fine di concedere a tutte le finaliste la possibilità di giocarsi le proprie chance, la FIA Women in Motorsport Commission e la Ferrari Driver Academy hanno concordato di posticipare l’attività, la cui data verrà comunicata appena possibile.

La giovane, che si trovava già in autoisolamento in attesa del risultato del tampone, non ha avuto contatti con altre persone coinvolte nel programma ad esclusione di un accompagnatore, e come da prassi resterà in quarantena il numero di giorni necessario al recupero.