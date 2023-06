FIA Girls on Track-Rising Stars: annunciata l’edizione 2023

Il programma in collaborazione con Ferrari Driver Academy con il supporto di Iron Dames ha l’obiettivo di individuare e coltivare il talento agonistico femminile del futuro tra le migliori pilote tra i 12 e i 16 anni provenienti da tutto il mondo, offrendo loro un’opportunità unica di intraprendere una carriera professionale nello sport automobilistico.

Dopo aver individuato su scala mondiale tutti i giovani talenti più promettenti di età compresa tra i 12 e i 16 anni, verrà selezionato un gruppo di 16 pilote che parteciperanno a due training camp che permetterà loro di avanzare più rapidamente nella loro carriera nelle categorie junior (12-14) e senior (14-16).

Il training camp riservato alle juniores si svolgerà il 4-5 settembre, mentre quello riservato alle seniores si svolgerà in Italia il 6-7 settembre sul circuito di Franciacorta. I due programmi formativi sono gestiti in collaborazione con la Scuola Federale ACI Sport.

Le quattro senior saranno invitate a Maranello per lo scouting finale presso la leggendaria pista di Fiorano per un rigoroso programma che comprende test fisici e psicologici, attività di comunicazione, workshop tecnici e allenamento al simulatore in vista delle due giornate finali di Formula 4 in pista.

Al termine del training camp, la ragazza che sarà giudicata più talentuosa e promettente dagli esperti della Ferrari Driver Academy diventerà potenzialmente la prossima pilota che avrà la possibilità di partecipare al programma e di gareggiare in Formula 4 nel 2024 con il supporto del team Iron Dames.

Le altre finaliste entreranno a far parte di una “talent capsule”, programma che fornirà loro un supporto alla carriera agonistica e varie opportunità di sviluppo della guida.

La migliore pilota di karting avrà l’opportunità di partecipare a una stagione internazionale di karting nel 2024 con il supporto della Ferrari Driver Academy.

Le iscrizioni sono aperte da oggi, lunedì 26 giugno. Come minimo requisito, le candidate devono dimostrare di aver partecipato a campionati nazionali di karting e avere un livello fluente di inglese.

Deborah Mayer, Presidente della Commissione FIA Women in Motorsport: “Sono lieta di lanciare l’edizione 2023 del programma Girls on Track – Rising Stars con l’apertura delle candidature da tutto il mondo. Questo programma, unico nel suo genere, permette alle ragazze che sognano una carriera nello sport automobilistico di potenziare il loro talento”.

“Dopo il successo degli scorsi tre anni, questa quarta edizione promette di essere particolarmente popolare e stimolante, con un numero record di iscrizioni grazie all’enorme contributo delle nostre ASN. Non posso che incoraggiare tutte le ragazze appassionate di sport motoristici a iscriversi e a tentare la fortuna in un’avventura umana e sportiva che potrebbe cambiare la loro vita. Non vediamo l’ora di scoprire le candidate e di aiutarle a sviluppare il loro talento e a cogliere le opportunità fondamentali per un futuro in questo sport”.

Le giovani pilote interessate possono contattare la propria ASN o presentare la propria candidatura alla FIA.

Per qualsiasi richiesta di informazioni si prega di contattare: womeninmotorsport@fia.com