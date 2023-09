Ferrari: ecco il primo trailer del film di Michael Mann

"Se sali su una delle mie auto, ci sali per vincere!"

E' l'unica frase che si può udire nei 90" di anteprima del nuovissimo film 'Ferrari' di Michael Mann, pubblicati per la prima volta per promuovere l'adattamento cinematografico della biografia del 1991 'Enzo Ferrari: The Man and the Machine', scritta da Brock Yates.

Il resto è musica di sottofondo, respiri, palpitazioni e - specialmente - il rombo dei motori, tanto per fare capire agli spettatori cosa li attende al cinema tra qualche mese.

Il regista americano ha effettuato le riprese nel 2022 nelle zone di Modena e provincia (e sul tracciato di Imola), inserendo immagini di Roma e altri luoghi per raccontare la storia di Enzo Ferrari ambientata a metà degli anni '50, ovvero quelle dove è nato e vissuto il papà del mitico Cavallino Rampante.

A ricoprire il ruolo del Drake, come noto, è Adam Driver, mentre il cast annovera anche Penélope Cruz nei panni della moglie Laura, mentre Shailene Woodley è l’amante Lina Lardi, dalla quale nacque il figlio Piero, oltre che attori del calibro di Patrick Dempsey (come Piero Taruffi), Jack O'Connell (Peter Collins), Sarah Gadon (Linda Christian) e Gabriel Leone (Alfonso De Portago).

"La storia di una leggenda che ha costruito un mito inossidabile diventando un’icona mondiale", si legge nella nota a corredo del trailer della pellicola di Mann, che sarà presentata in questi giorni all'80a Mostra del Cinema di Venezia e che uscirà nelle sale tra fine novembre ed inizio dicembre.