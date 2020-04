Ferrari con Motorsport Network per un canale su Motorsport.tv

Motorsport Network, la piattaforma integrata digitale dedicata a milioni di fan di automotive e corse, e Ferrari SpA annunciano oggi una partnership che ha l’obiettivo di creare un nuovo canale sulla piattaforma Motorsport.tv.

Il Canale Ferrari è una collezione di tesori per tutti i fan del Cavallino Rampante ed offre una vasta gamma di attività in pista.

La copertura delle gare ed attività sportive comprende la Competizioni GT, la F1 Clienti, i Programmi XX ed il Ferrari Challenge (Europa, Nord America, Asia Pacifica e Gran Bretagna), così come un’ampia varietà di contenuti video per quanto riguarda la strada. Si punta un riflettore anche sulla partecipazione della Ferrari al WEC, alla 24 Ore di Le Mans ed alla GT Series.

Ci sono live streaming, replay di gare complete, presentazioni di modelli ufficiali e molto altro.

In linea con le nostre piattaforme Racing ed Automotive ed altre attività di Motorsport Network come l’archivio Colombo, la più ampia collezione di immagini Ferrari, Canossa e Amalgam, entrambi i titolari delle licenze Ferrari e la Ferrari Chat, la più grande community online Ferrari, l’ambizione per il canale Ferrari su Motorsport TV è quella di entrare nel cuore di una comunità altamente impegnata. Motorsport Network lavorerà con Ferrari per produrre un contenuto unico come parte del programma.

Motorsport.tv è la piattaforma OTT di proprietà di Motorsport Network, offre più di 1000 streaming all’anno, highlights delle gare, show originali e documentari dedicati alle corse ed alle auto. Vanta una copertura di più di 125 serie di gare nazionali ed internazionali, così come un archivio completo della 24 Ore di Le Mans. Motorsport.tv può essere vista ovunque, ogni volta che vuoi e dove che preferisci: iOS, Android, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast, ecc. Motorsport.tv – Accendi la tua passion per la velocità

Con uno sviluppo completamente interno, la piattaforma video di Motorsport Network contiene funzionalità avanzate, un’esperienza streaming ottimale ed una struttura basata su canali flessibili. Il suo player è pienamente integrabile e può essere usato su diverse piattaforme per raggiungere una distribuzione massima.

Jane Reeve, Responsabile delle Comunicazioni Ferrari, afferma: “In un mondo dove regna il contenuto, l’accordo con Motorsport Network arriva in un momento ideale che ci permette di ampliare in maniera significativa la nostra storia vivente. Questa è vista come opposta alla narrazione perché, senza alcun dubbio, ogni evento Ferrari coinvolge l’intera gamma di emozioni e sensazioni per un’esperienza veramente empatica. Siamo estremamente felici di poter lavorare con Motorsport Network per condividere con un’audience ancora più ampia cosa vuol dire essere Ferrari”.

James Allen, Presidente di Motorsport Network, dichiara: “Siamo molto orgogliosi di annunciare oggi questa entusiasmante collaborazione con Ferrari e non vediamo l’ora di creare un canale dedicato ai fan di questo marchio leggendario e di sfruttare anche le altre nostre piattaforme per offrire il meglio alla nostra audience”.