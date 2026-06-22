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Faggioli terzo alla Pikes Peak: un problema al motore lo costringe all'ultimo gradino del podio

Il campione fiorentino, dopo essere stato nettamente il più veloce nelle prove con la NP01 ATM Bardahl, si è dovuto arrendere a Romain Dumas con la Ford Super Mustang Mach-E ufficiale e a Robin Shute per noi al motore nella parte bassa delle 156 curve. 

Franco Nugnes
Franco Nugnes
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Simone Faggioli

Simone Faggioli

Un problema alla power unit ha condizionato nei primi due settori della Pikes Peak la prestazione di Simone Faggioli: il fiorentino solo nel finale ha trovato la piena prestazione della sua NP01 ATM Bardahl e ha dovuto accontentarsi del terzo posto finale dietro a Romain Dumas, tornato a essere il “King of the Mountain” con la Ford Super Mustang Mach-E. 
La 104esima edizione della “Race to the Clouds” è stata condizionata da un problema tecnico che ha compromesso la salita di Simone proprio nel giorno della gara, dopo aver dominato tutte le sessioni di prova. Faggioli si è dovuto arrendere allo specialista francese che ha preceduto Robin Shute di oltre undici secondi, rivelando una superiorità tecnica indiscutibile. 

Nonostante il problema al motore, Faggioli ha chiuso terzo con un tempo di 8'32"997, precedendo il compagno di squadra Diego Degasperi, autore di una prestazione inattesa che gli è valsa il quarto posto assoluto in 8’57”388. Un risultato che conferma il peso della scuola italiana delle cronoscalate anche in un contesto estremo e molto diverso da quello delle salite europee. 

La cronoscalata che si disputa in Colorado si snoda per quasi 20 chilometri e 156 curve che portano fino ai 4.302 metri della vetta del Pikes Peak: “Chiudo la mia Pikes Peak 2026 in terza posizione assoluta – racconta un deluso Simone -. Purtroppo, non è il risultato che volevamo. In tutte le giornate di test siamo stati velocissimi stabilendo anche il miglior tempo di sempre per un motore termico in qualifica, ma oggi il destino ha voluto così...”. 
 
A penalizzare la prestazione è stato il motore: “Nei primi due settori la macchina non andava assolutamente e solo nell’ultimo tratto si è messa a posto. Analizzeremo cosa è successo, ma ci tengo tanto a ringraziare tutti i ragazzi del team e lo staff tecnico per l’enorme lavoro fatto in questa settimana in Colorado e negli scorsi mesi. Questa volta avevamo veramente le carte in regola per fare una grande prestazione! Inutile dire che ora guardiamo avanti, al prossimo anno...”. 

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