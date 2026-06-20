Faggioli prenota la Pikes Peak, la mitica salita in Colorado: è il più veloce dopo le prove



È cominciata nel migliore dei modi l’avventura di Simone Faggioli alla 104esima edizione della Pikes Peak, la leggendaria corsa in salita che domenica si disputa negli USA sulle montagne del Colorado.

Il pilota toscano, vincitore dell’ultima edizione, è l’autore di quella che possiamo chiamare pole position, dal momento che Faggioli nelle tre giornate di prove è risultato sempre il più veloce di tutti in ciascuno dei tratti del percorso che è stato spezzato in tre settori.

Il tracciato, vale la pena di ricordarlo, si snoda su156 curve, caratterizzate da un dislivello di 1.439 m, con una pendenza media del 7% e con punte massime del 10,5%.

Si parte dai 2.862 metri per tagliare il traguardo a 4.300. Una gara che non ammette errori: si tratta di una cronoscalata che propone condizioni limite in altura mettendo a dura prova sia la resistenza dei piloti che l’affidabilità delle vetture.

Simone Faggioli alla Pikes Peak

Simone ha preceduto i due avversari più importanti e agguerriti: l’inglese Robin Shute, al volante della Sendycar V1 e il francese Romain Dumas, pilota ufficiale Ford, cinque volte vincitore della Pikes Peak. Faggioli insegue il prestigioso titolo di “King of The Mountain 2026” ma, l’obiettivo principale, è inutile nasconderlo, è battere il record della celebre salita.

L’italiano di Bagno a Ripoli, 47 anni, è al volante della NP01 ATM Bardahl, la vettura costruita dalla francese Nova Proto. La macchina è stata sviluppata quest’anno con un nuovo propulsore V6 biturbo sviluppato da ATM Motori.

Il team di Simone Faggioli alla Pikes Peak

Il team si presenta al via con tre piloti; oltre al pluricampione fiorentino (11 titoli europei e 19 nazionali conquistati nel Campionato di velocita in salita) sono in gara anche Franco Caruso, al suo debutto in questa salita e Diego Degasperi, alla sua seconda esperienza americana.

Entrambi i piloti hanno ottenuto l’ingresso nella Top 10, mettendo le basi per una gara molto competitiva.

