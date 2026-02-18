F1 | Sky Motori presenta la stagione 2026: un racconto completo del motorsport

Nella serata di mercoledì 18 febbraio Sky Sport ha presentato la sua stagione nel motorsport, una delle più ricche di sempre nel palinsesto, che accompagnerà gli appassionati lungo tutto l’anno con un racconto continuo, articolato e trasversale. In calendario ci sono 41 weekend di gara, più di 200 eventi e oltre 17 campionati, distribuiti in cinque continenti, con alcune competizioni trasmesse anche in chiaro su TV8.

Sky Sport - Calendario F1, MotoGP, WorldSBK Foto di: SKY Italia

Il cuore della proposta resta la copertura integrale di Formula 1 e MotoGP, entrambe confermate nella “Casa dei Motori”, con la MotoGP che resterà su Sky fino al 2027. Accanto alle categorie regine, il racconto comprenderà anche Formula 2, Formula 3, F1 Academy, Porsche Mobil 1 SuperCup, Moto2, Moto3, NTT IndyCar Series, World Rally Championship, European Rally Championship, WEC, GT World Challenge Europe, Campionato Italiano Velocità e Lamborghini Super Trofeo. Novità assoluta del 2026 è il debutto, in sei appuntamenti del Motomondiale, della Harley Davidson Baggers World Cup, spettacolare trofeo disputato con le Harley-Davidson Road Glide, che verrà trasmesso in diretta nei weekend di gara.

La stagione sarà seguita giorno per giorno grazie al lavoro della redazione di Sky Sport presente sui circuiti di tutto il mondo. I contenuti troveranno spazio sui canali dedicati Sky Sport F1 e Sky Sport MotoGP, oltre che su Sky Sport 24, con notizie, rubriche e approfondimenti pensati per offrire una visione costante dell’attualità sportiva.

Il 2026 segna per la Formula 1 uno dei cambi regolamentari più incisivi della sua storia recente. Un passaggio che apre una fase tecnica inedita e promette una stagione equilibrata e difficile da decifrare. Il racconto sarà affidato a una squadra editoriale consolidata, guidata da Carlo Vanzini, affiancato in cabina di commento da Marc Gené, Ivan Capelli e Roberto Chinchero. Le analisi tecniche saranno curate da Matteo Bobbi e Vicky Piria, con il contributo costante di Mara Sangiorgio e Davide Camicioli, impegnati tra pista e studio. Al termine dei Gran Premi, l’analisi approfondita sarà affidata a Race Anatomy F1, condotta da Fabio Tavelli, mentre rubriche come “Hot Lap” permetteranno agli spettatori di vivere il paddock da una prospettiva inedita, raccontando esperienze dirette all’interno del mondo della Formula 1.

Sky Sport - Rubriche F1 Foto di: SKY Italia

Nel Motomondiale si riaccende la sfida per il titolo, con Marc Márquez ancora riferimento tecnico e sportivo, ma con una concorrenza che dai test invernali appare più preparata che mai. La telecronaca sarà affidata a Guido Meda e Mauro Sanchini, mentre i pre e post gara verranno guidati da Vera Spadini dallo Sky Truck. Confermati gli inviati ai box Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni, affiancati in alcune tappe da Ludovica Guerra. Moto2 e Moto3 saranno raccontate da Rosario Triolo e Mattia Pasini, che sarà anche protagonista della nuova rubrica tecnica “Techno” e presente in griglia per cogliere le sensazioni dei piloti prima del via. Race Anatomy MotoGP, condotta da Cristiana Buonamano, analizzerà a caldo e a freddo i temi di ogni Gran Premio.

Sky Sport - Calendario MotoGP Foto di: SKY Italia

Ampio spazio anche alla Superbike, che vede tra i protagonisti l’italiano Nicolò Bulega su Ducati, con il commento di Edoardo Vercellesi e Max Temporali. Il World Rally Championship, partito con il Rallye di Monte Carlo, attraverserà superfici e continenti fino al finale in Arabia Saudita, mentre oltreoceano crescerà l’attesa per l’NTT IndyCar Series. Tornano inoltre WEC, GT World Challenge Europe e i campionati nazionali, a conferma di una proposta che copre tutte le anime del motorsport. Nel 2026 la Casa dei Motori ospiterà numerose interviste esclusive ai protagonisti di oggi e alle leggende del passato; durante l’anno troveranno spazio anche documentari e produzioni originali dedicate alla storia del motorsport e ai suoi personaggi simbolo.

La copertura sarà completata da contenuti on demand, dal sito SkySport.it e dagli account social ufficiali, che negli ultimi anni hanno registrato numeri record in termini di visualizzazioni e interazioni. News, video, highlights e approfondimenti digitali accompagneranno il pubblico anche oltre il live televisivo, consolidando un ecosistema editoriale pensato per tutte le piattaforme. Con un calendario che si estende per undici mesi e una proposta che unisce competizione, analisi e racconto, Sky Sport si prepara così a vivere il 2026 come un anno centrale nel panorama del motorsport internazionale.