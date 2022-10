F1 | O'Sullivan completa il suo primo test con l'Aston Martin a Silverstone

Carica lettore audio

O'Sullivan ha vinto il premio, che comprende anche 200.000 sterline, dopo aver impressionato lo scorso anno nel GB3 Championship, l'equivalente britannico della F3, laureandosi campione.

Ha completato una giornata di test sul circuito del Gran Premio di Silverstone con una AMR21 della squadra di Lawrence Stroll.

Il diciassettenne ha completato un giro di installazione con pneumatici da bagnato prima di percorrere altri tre giri sempre con le gomme rain.

O'Sullivan ha poi completato quattro serie di giri con pneumatici slick, iniziando con cinque giri su un nuovo set di Pirelli soft.

Dopo una pausa, ha percorso altri cinque giri con lo stesso set di soft prima di passare al pneumatico a mescola dura per cinque giri. Per l'ultimo run, O'Sullivan è passato ad un nuovo set di pneumatici a mescola rossa.

O' Sullivan Ha dichiarato: "È pazzesco. È un mondo diverso rispetto a quello a cui sono abituato in F3".

"Credo che, soprattutto la prima volta che sono andato a tutto gas, mi sono ritrovato alla fine del telaio, in pratica", ha scherzato.

Zak O'Sullivan, Aston Martin Autosport BRDC Young Driver F1 test Photo by: Andrew Ferraro

"Ovviamente, c'erano molte aree su cui lavorare fin dall'inizio con l'alta velocità e un po' di fiducia nella macchina. Insomma, un'esperienza pazzesca, senza dubbio la macchina più veloce che ho guidato e mi sono davvero divertito".

L'ultima volta che O'Sullivan aveva guidato a Silverstone era stata a luglio, in occasione della gara di Formula 3 FIA a sostegno del Gran Premio di Gran Bretagna, conquistando la pole position prima di assicurarsi il secondo posto nella gara principale per Carlin.

Il britannico ha detto che la frenata è stata la principale differenza rispetto alla vettura di F3 che è abituato a guidare.

"Penso che, ovviamente, la potenza sia pazzesca", ha detto. "Penso che in generale il bilanciamento sia molto più prevedibile in una vettura di F3, perché in F1 hanno un po' più di libertà per rendere la macchina più bella possibile".

"Ma la cosa principale sono stati i freni. Voglio dire, il limite principale era il mio collo piuttosto che la macchina. Ma sì, la frenata è pazzesca".

"Freni 15 o 20 metri più tardi rispetto alla F3 e arrivi circa 140 km/h più veloce. Quindi, sì, è pazzesco, ma sono abbastanza soddisfatto di dove sono arrivato, almeno nell'ultimo run".

O'Sullivan non ha ancora confermato i suoi piani per il 2023, ma si pensa che tornerà in F3.