E' morto in Portogallo a 21 anni Zdenek Chovanek, giovane pilota arrivato fino alla Formula 3

Aveva smesso di correre, ma la sua improvvisa scomparsa lascia un segno nel mondo della Formula 3: Zdenek Chovanek è morto sabato scorso, ma la notizia è trapelata solo nelle ultime ore. Il 21enne con triplo passaporto (ceco, portoghese e venezuelano) è perito a Trufa in circostanze che ancora non sono state rese note.

L’occhialuto pilota nato a Puerto de la Cruz in Venezuela aveva iniziato a gareggiare nel 2018 in Karting prima di approdare al mondo delle quattro ruote nel 2020 per partecipare alla Formula 4 italiana e nella F4 UAE con risultati alterni: nella serie tricolore dove ha gareggiato con la Bhaitech ha chiuso al 17esimo posto, mentre in quella degli Emirati con Xcel Motorsport si è distinto con il settimo posto conclusivo.

Nel 2021 c’è stato il debutto nell’Euroformula Open con il team Double R Racing, prima di approdare con il team Charoz alla Formula 3.

Nella terza serie non ha trovato modo di brillare e allora ha provato a entrare nel mondo delle GT con una Mercedes-AMG GT3 Evo della GetSpeed Performance ma dopo qualche test non ha mai gareggiato come nella GT World Challenge Europe Endurance Cup. Con la TS Corse ha corso con una LMP3 nell'Ultimate Cup Series. È stata l’ultima partecipazione in pista, poi il silenzio fino alla tragica notizia...