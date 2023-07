Alla vigilia del Gran Premio di Gran Bretagna, Stefano Domenicali si è recato a Londra per la presentazione di un nuovo libro, Ferrari: From Inside and Outside. Il libro presenta il lavoro di due dei più grandi fotografi di Formula 1, Ercole Colombo e Rainer Schlegelmilch. Domenicali ha fatto parte del dream team Ferrari con Jean Todt, Ross Brawn e Michael Schumacher che ha dominato lo sport negli anni 2000 in qualità di team principal fino al 2015.

“Sono arrivato in Ferrari conoscendo già Ercole e Rainer, perché erano loro catturavano per i tifosi e gli appassionati le immagini e i momenti più belli delle corse", ha detto. “Prima di conoscerli, prima che iniziasse la mia esperienza professionale in Formula 1, la guardavo attraverso i loro occhi. Sono diventati persone molto importanti nel mondo della F1 grazie al fatto che sono sempre stati in grado di catturare il momento giusto con la giusta tensione che si può percepire anche guardando una foto”.

Domenicali esalta il ruolo delle immagini nel coinvolgere il nuovo pubblico

“Il loro ruolo è molto importante, perché non dobbiamo dimenticare che ora abbiamo i social media e molti modi digitali di parlare della Formula 1. Questo è fondamentale per la nuova generazione di fan, che possono comprendere meglio la storia del nostro sport".

Ferrari: From Inside and Outside rappresenta la prima collaborazione tra Colombo e Schlegelmilch. Colombo è l'insider per eccellenza, un uomo le cui capacità di networker rivaleggiano con quelle di fotografo. Enzo Ferrari lo ha scelto come fotografo per catturare i momenti dietro le quinte. Schlegelmilch, al contrario, è l'outsider, un osservatore che è stato anche il pioniere delle tecniche per catturare l'impressione di velocità in un'immagine.

Il loro lavoro è al centro della biblioteca Motorsport Images, il più grande archivio al mondo nel suo genere con 26 milioni di immagini, tra cui una storia ininterrotta della Formula 1, ogni GP dall'inizio della sua storia nel 1950.

Il tema del dentro e del fuori si rispecchia nel testo del libro, curato da James Allen, che mette in evidenza il contrasto tra la percezione che i tifosi hanno della Ferrari dall'esterno e l'esperienza vissuta di alcuni dei leader della squadra dopo Enzo Ferrari: Mauro Forghieri, Luca di Montezemolo, Jean Todt e Domenicali. Questi, insieme al figlio di Enzo, Piero Ferrari, hanno contribuito con un capitolo ciascuno al libro.

Oltre al libro standard, è stata realizzata una versione a tiratura limitata, rilegata in tela pregiata e con custodia. I libri sono numerati e firmati da entrambi i fotografi. Sono stati realizzati solo 150 libri, di cui 75 con due stampe esclusive.

