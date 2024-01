Date chiave del 2024: ecco le gare imperdibili della nuova stagione

Con l’inizio del nuovo anno, si entra di nuovo nel vortice di gare emozionanti e grandi avvenimenti in tutte le discipline del motorsport nel mondo. Ecco qui un breve ripasso di tutte le date più importanti della stagione che non potrai perdere per diversi motivi.

Si riparte subito con le gare, e vacanze di Natale non faranno in tempo a terminare perché il giorno dell’Epifania partirà la nuova edizione della Dakar, in Arabia Saudita. Ovviamente, il rally più importante del mondo non è l’unico appuntamento importante, ma sarà solo l’inizio di un 2024 ricco di gare ed evento incredibili.

Date chiave del motorsport nella stagione 2024

Data Categoria Evento 5-19 Gennaio Rally raid Rally Dakar 13 Gennaio Formula E Città del Messico (prima gara della stagione) 25-28 Gennaio WRC Rally Monte-Carlo (prima gara della stagione) 1-8 Febbraio MotoGP Test pre-stagione (Malesia) 19-20 Febbraio MotoGP Test pre-stagione (Qatar) 21-23 Febbraio Formula 1 Test pre-stagione (Bahrain) 23-25 Febbraio WorldSBK Round Phillip Island (prima gara della stagione SBK) 2 Marzo Formula 1 GP del Bahrain (prima gara della stagione F1) 2 Marzo WEC Qatar (prima gara della stagione) 10 Marzo MotoGP GP del Qatar (prima gara della stagione MotoGP) 6-7 Aprile GTWC Paul Ricard (Endurance) 13-14 Aprile Formula E Misano 19 Maggio Formula 1 GP Emilia Romagna (Imola) 17-19 Maggio GTWC Misano (Sprint) 26 Maggio IndyCar 500 Miglia di Indianapolis 2 Giugno MotoGP GP d’Italia (Mugello) 2 Giugno WRC Rally Sardegna 15 e 16 Giugno WEC 24 Ore di Le Mans 16 Giugno WorldSBK Round Misano 21 Luglio Formula E Londra (finale di stagione) 1 Settembre Formula 1 GP Italia (Monza) 8 Settembre MotoGP GP San Marino (Misano) 21- 22 Settembre GTWC Monza (Endurance) 22 Settembre WorldSBK Round Cremona 13 Ottobre WorldSBK Round Jerez (finale di stagione) 2 Novembre WEC Bahrain (finale di stagione) 17 Novembre MotoGP GP di Valencia (finale di stagione) 24 Novembre WRC Giappone (finale di stagione) 8 Dicembre Formula 1 GP di Abu Dhabi (finale di stagione)

Chiaramente, questa selezione di date non è completa e segnala solo gli avvenimenti principali e quelli che hanno luogo in Italia. Dunque, di seguito ecco un riepilogo dei calendari completi dei campionati principali che si potranno seguire quest’anno.

Calendario Formula 1 2024

La stagione inizia il 2 marzo in Bahrain e termina l’8 Dicembre ad Abu Dhabi.

Calendario MotoGP 2024

La stagione comincia il 10 marzo in Qatar e termina il 17 novembre a Valencia.

Calendario WEC 2024

La stagione comincia il 2 marzo in Qatar e termina il 2 novembre in Bahrain.

Calendario WRC 2024

La stagione inizia il 25 gennaio a Montecarlo e termina il 24 novembre in Giappone.

Calendario Formula E 2024

La stagione inizia il 13 gennaio a Città del Messico e termina il 21 luglio a Londra.

Calendario WorldSBK 2024

La stagione inizia il 25 febbraio in Australia e termina il 13 ottobre a Jerez.