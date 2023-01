Come le donne affrontano le barriere nel motorsport

Carica lettore audio

La W Series, con la sua griglia di partenza tutta al femminile, offre 18 posti a tempo pieno, mentre il format sportivo unico dell'Extreme E prevede una divisione di genere 50-50 tra uomini e donne. Un ulteriore sostegno arriverà nel 2023 con l'introduzione della F1 Academy, una nuova serie di base che mira ad aiutare le donne a entrare nella piramide delle monoposto.

Tuttavia, se si cercano i vertici di alcuni degli sport motoristici più popolari, si scopre che non ci sono donne al volante. Perché le donne sono bloccate sulla griglia di partenza? Per una serie di ragioni, si potrebbe dire, dalla potenziale mancanza di forza fisica alla velocità, dal non avere il giusto supporto professionale e finanziario al non essere adatte a uno sport prevalentemente maschile.

La risposta non sta in uno spettro rispetto ad altri, ma è più sfaccettata e rende più difficile trovare la strada giusta per ispirare una generazione di ragazze.

Il sondaggio globale sull'atteggiamento di More Than Equal, fornito da Motorsport Network, spera di capire le risposte alle domande su potenziali barriere e ostacoli, oltre a esplorare la percezione dei fan sull'ascesa di una star femminile in futuro. Il sondaggio pone domande sulla convinzione dei fan riguardo alle loro capacità fisiche e spaziali, sulla loro determinazione a guidare velocemente e con forza e sulla possibilità che fan e sponsor sostengano l'ascesa di una star femminile. Avete già completato il sondaggio?

La pilota di Extreme E Catie Munnings sa fin troppo bene cosa significa affrontare le sfide che le donne devono fronteggiare. La 25enne, che guida per Genesys Andretti United nella serie off-road completamente elettrica, ha iniziato a gareggiare a 14 anni. Ha gareggiato nel Campionato europeo di rally, prima di passare all'Extreme E per la sua stagione inaugurale nel 2021. È stata attiva nell'incoraggiare le ragazze a prendere il volante, letteralmente, ma sottolinea che la scarsità di modelli femminili vincenti nei campionati è un ostacolo, per cui le giovani ragazze non riescono a trovare il percorso da emulare.

Parlando con Autosport, Munnings ha dichiarato: "Ricordo che quando ho iniziato a collaborare con diverse organizzazioni, sono stata ambasciatrice della campagna Dare To Be Different di Susie Wolff. Ricordo che andavamo a diversi eventi e c'erano ragazze giovani che venivano agli eventi e spesso dicevamo: 'alzate la mano se volete diventare piloti di Formula 1'. E in pratica l'intera sala diceva: 'Beh, non puoi essere un pilota di Formula 1 se sei una ragazza', perché non vedevano quella rappresentazione, quindi pensavano davvero che fosse un regolamento”.

Catie Munnings, Timmy Hansen, Genesys Andretti United Extreme E Photo by: Colin McMaster / Motorsport Images

E se abbastanza persone conoscono le regole del motorsport, sanno che chiunque può gareggiare, indipendentemente dal genere in cui si identifica.

"Credo che lentamente, con l'introduzione di un maggior numero di donne ai massimi livelli in altri campionati, si stia diffondendo la consapevolezza che si tratta di un'opzione", aggiunge Munnings. "Lo sport femminile è cresciuto molto, con il calcio e il rugby femminile negli ultimi anni, e sarebbe bello che il motorsport facesse lo stesso. Non solo la Formula 1, ma anche il rallycross, il mondiale rally, ogni altro tipo di gara, credo che ci sia ancora una disparità numerica sulla griglia di partenza".

Munnings afferma che per le giovani donne che intendono intraprendere una carriera nel motorsport è fondamentale vedere dei modelli di ispirazione e ritiene che la percezione sia "decisamente cambiata", con un maggior numero di donne nel paddock che lavorano come meccanici, piloti e ingegneri.

Julia Wall-Clarke, responsabile delle comunicazioni di Extreme E, ritiene che i limiti per le donne risiedano ancora nell'accessibilità e indica "l'accesso, l'aspirazione e la possibilità di realizzarlo" come le maggiori barriere. Secondo Wall-Clarke, è urgente rimuovere le barriere all'ingresso per far entrare più donne nel motorsport.

"Quando si tratta di trovare piloti che vincono il campionato, si trova un ago nel pagliaio", aggiunge Kate Beavan, consulente strategico e membro del consiglio di amministrazione dell'iniziativa >= More than Equal, "il che diventa ancora più difficile quando il bacino di ricerca dei talenti femminili è inferiore al 5% dell'intero bacino".

Wall-Clarke è d'accordo sul fatto che le serie devono rimuovere le barriere all'ingresso, ad esempio abbassando i costi di iscrizione e mostrando contemporaneamente le altre opportunità disponibili all'interno del motorsport, come nel campo dell'ingegneria. E fa eco alla Munnings dicendo che le giovani ragazze devono vedere più donne in posizioni strategiche all'interno del motorsport per credere che questo possa essere un mondo equo. "Vedere per credere", secondo le sue parole.

"Non abbiamo fan in loco per tradizione, ma ci rivolgiamo ai gruppi locali Girls on Track STEM che abbiamo guidato o che ci sono stati guidati dai contatti locali, in particolare ragazze che invitavano a visitare il paddock e a incontrare i piloti. L'esperienza interna è ciò che ti rimane dentro".

Catie Munnings, Genesys Andretti United Extreme E, Hedda Hosas, Extreme E, and Kevin Hansen, Veloce Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Credo che la responsabilità spetti a tutti, dai proprietari delle squadre ai responsabili del marketing, dalla FIA alle stesse donne pilota e agli uomini che le sostengono. Penso che sia responsabilità di tutti noi cambiare questa situazione".

C'è anche la questione del ruolo svolto dai media nella percezione e negli stereotipi delle donne nel motorsport.

James Allen, presidente di Motorsport Network, concorda sulla "lunga strada da percorrere" per portare più giornaliste nei paddock e per educare i membri maschili dei media.

Ha dichiarato: "Il progetto More than Equal è un'iniziativa importante in quanto adotterà un approccio basato sull'evidenza e cercherà di abbattere le barriere che impediscono alle donne di raggiungere l'apice del nostro sport e di intervenire finanziariamente e politicamente per raggiungere questo obiettivo".

Negli ultimi anni abbiamo assistito all'ingresso di un maggior numero di giornaliste e creatori di contenuti in questo sport, il che è molto positivo, ma c'è ancora molta strada da fare in questo senso e anche in termini di educazione dei giornalisti e dei creatori di contenuti di sesso maschile sulle sfide che le concorrenti femminili devono affrontare". "

Ma se si potesse stabilire un ordine di responsabilità, chi sarebbe il più responsabile per guidare il cambiamento? Potete dire la vostra nel sondaggio globale sull'atteggiamento di >= More Than Equal su questo tema e sulla questione del ruolo svolto da un minor numero di modelli all'interno del motorsport.

Il sondaggio, ospitato da motorsport.com fino al 3 febbraio, è distribuito in tutto il mondo ed è disponibile in 15 lingue. Punta a essere lo studio più completo mai condotto nel suo genere.

Per completare il sondaggio, vai su: https://more-than-equal-survey-2023.motorsportnetwork.com/