Cavallino Classic Modena: dal 29 al 31 maggio 2022

Dopo l’incredibile successo della prima edizione del 202, Cavallino Classic torna a Modena, città natale di Enzo Ferrari, per celebrare il 75° anniversario della Ferrari.

Cavallino Classic Modena avrà luogo a Casa Maria Luigia e metterà insieme auto eccellenti, hospitality eccezionali e il cibo incredibile di Massimo Bottura, chef dell’Osteria Francescana, ristorante che vanta tre stelle Michelin a Modena.

L’evento avrà luogo a maggio, dal 29 al 31 e sarà limitato a sole 20 auto.

Alcune delle migliori Ferrari nel mondo di differenti epoche si troveranno tra alcuni dei luoghi artistici più belli al mondo, come la Cattedrale di Modena, la Torre Ghirlandina e Piazza Grande. Un evento di tre giorni dove auto meravigliose adorneranno uno dei gioielli più preziosi dell’Emilia Romagna e centro della Motor Valley: Modena.

