Car & Country Quest: la sfida Hunt-Lauda rivive nel cuore Ferrari

La leggendaria sfida Hunt vs Lauda torna a vivere nel cuore della Ferrari, grazie ai nuovi episodi di Car & Country Quest, serie prodotta da Branded Studios e diretta da Charlotte Fantelli.

La première della serie TV che andrà in onda entro fine anno su Apple TV si è tenuta nel prestigiosissimo contesto del Museo Enzo Ferrari di Modena nella serata del 25 settembre alla quale erano presenti in primis i conduttori del programma, Deepak Narendran e Ashique Thahir, assieme ai figli dei due Campioni di F1, Freddie Hunt e Mathias Lauda, e tanti ospiti che hanno cenato nel bel mezzo delle vetture di Maranello esposte.

Non poteva esserci luogo migliore come la Casa di Enzo Ferrari per il lancio dei nuovi episodi di Car & Country Quest, 6 puntate da 30' ciascuna nelle quali i tre amici Deepak, Ashique e Freddie, grandi appassionati di auto, partono dall'India girando il mondo a bordo delle vetture dei marchi più iconici per scoprire paesi, culture e tradizioni.

Presentazione Car and Country Quest Foto di: Francesco Corghi

“Siamo appassionati di auto e ingegneria, e amiamo esplorare tutti i mezzi di trasporto che rendono unico ogni luogo che visitiamo: dai risciò e tuk-tuk alle snakeboats del Kerala, alle splendide supercar e hypercar in Italia", sottolinea Narendran.

La Fantelli aggiunge: “E’ stato un piacere lavorare a Car & Country Quest. Non solo è stato un privilegio viaggiare per il mondo con persone fantastiche, ma da appassionata di auto, fare un tour esclusivo della Ferrari".

"Ho trascorso la mia carriera lavorando con le persone più appassionate e le macchine più belle. Car & Country Quest riunisce entrambi questi elementi. La visione e la creatività di Deepak sono pari solo al divertimento e all'amicizia che porta alla serie, rendendola un piacere per tutti".

Presentazione Car and Country Quest Foto di: Francesco Corghi

La serata si è aperta con un meraviglioso video-racconto di Ferrari, con le immagini in bianco e nero di Enzo pilota da corsa nei primi anni del '900 che scorrendo hanno portato alla nascita e affermazione del più grande costruttore di vetture al mondo. Il tutto sulle meravigliose ed emozionanti note del 'Nessun Dorma' che hanno accompagnato alla perfezione le apparizioni sullo schermo dei successi conseguiti in F1 di Campionissimi come Ascari, Nuvolari, Fangio e Lauda, senza dimenticare il mitico Gilles Villeneuve e arrivando al 1988, anno della scomparsa del Drake.

A seguire, spazio quindi ad una prima presentazione di Car & Country Quest: l'inizio non poteva essere che l'India, nella regione del Kerala, dove il trio si sposta fino ad arrivare in Italia. Le scorribande a bordo di Vespa e FIAT 500 tra la costa ligure e le stupende colline della Toscana (con tanto di curiosa sosta 'forzata' per controllo della Polizia Municipale!) si uniscono ai paesaggi del Lago di Garda fino a giungere alla Motor Valley, terra dei prestigiosi marchi automobilistici e motociclistici del mondo come Ferrari, Lamborghini, Pagani, Maserati, Dallara e Ducati.

E qui non poteva mancare la puntata dedicata al Cavallino Rampante con l'ospite d'eccezione, Mathias Lauda, a raggiungere Deepak, Ashique e Freddie nella visita al reparto produzione e F1 Clienti illustrata dal Capo, Filippo Petrucci, fino alla salita negli uffici del quartier generale di Maranello, dove il Responsabile del Design, Flavio Manzoni, mostra ai quattro (letteralmente a bocca aperta) come nasce da un foglio di carta una Ferrari.

Presentazione Car and Country Quest Foto di: Car And Country Quest

"Abbiamo esplorato il Lago di Garda, Lucca in Toscana, Modena e Maranello. Con Freddie e Mathias abbiamo visitato Ferrari per una visita esclusiva e abbiamo avuto l’opportunità di incontrare Flavio Manzoni che ci ha mostrato il dipartimento di design, lo studio segreto dove nascono tutti i modelli Ferrari", prosegue Deepak.

"Data la straordinarietà di questa visita, abbiamo dedicato due episodi alla visita della Ferrari e un tour della regione con Freddie, Mathias e Raffaele De Simone, pilota di test Ferrari, a bordo di tre modelli iconici Ferrari quali: Roma, 296 GTB e Purosangue".

Hunt aggiunge: “È stato fantastico esplorare il mondo con amici come Deepak e Ashique e poi essere raggiunti da Mathias Lauda a Maranello. Visitare il cuore della Ferrari, il dipartimento di design, è stata un'esperienza indimenticabile. Sono rimasto impressionato dalla precisione e dall'ambiente impeccabile e clinico di una fabbrica che produce auto e motori. Naturalmente, stiamo parlando di un’eccellenza".

"E’ stato speciale anche essere raggiunti da Mathias per questa visita. Inutile dire che non ci hanno lasciato sfidare in strada mentre ero alla guida di una Ferrari 296 GTB, l'auto più impressionante che abbia mai guidato in vita mia. Ma lo abbiamo fatto al simulatore. E mentre la Ferrari è sinonimo di gare ed eccellenza automobilistica, ho amato anche il Kerala, la gente, il cibo e l’esperienza di passare dalle snake boats alla guida di una Ferrari 458 e 488 di notte attraverso le lussureggianti foreste tropicali per avvistare la fauna selvatica".

"Per quanto riguarda la presentazione, non vedevo l'ora di rivedere tutti al Museo Enzo Ferrari. Il Commendatore ha fatto la storia delle corse: Ferrari è l'unica squadra ad aver partecipato a tutti i campionati di F1 dal 1950 a oggi".

Presentazione Car and Country Quest Foto di: Car And Country Quest

La parte di ricordi emerge e brilla infine nella visita al Museo Ferrari di Maranello, quando i quattro ragazzi si sfidano al simulatore di F1 sul tracciato di Monza. "Come ai vecchi tempi", si sente dire in sottofondo nel momento in cui scorrono le immagini dei due 'junior', Lauda e Hunt, che con gli occhi concentrati sullo schermo cercano di ottenere il miglior crono.

Chi vince alla fine? Per saperlo, vi invitiamo a guardare non solo la puntata dedicata al Cavallino, ma tutta la serie Car & Country Quest, pronta ad arricchire culturalmente e non solo sportivamente gli spettatori di tutto il mondo in una avventura unica alla scoperta di paesi, paesaggi, tradizioni e culture.