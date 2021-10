Canossa Events annuncia la creazione di Canossa Racing

Reggio Emilia (Italia) 18 Ottobre 2021 - Canossa Events, parte di Motorsport Network, LLC e GPS Classica hanno annunciato la creazione di Canossa Racing, una joint venture incentrata sull’organizzare attività in circuito per piloti e appassionati di auto d’epoca. Canossa Racing combinerà l’esperienza e la rete ampia di Canossa Events con la conoscenza approfondita delle auto d’epoca di GPS Classic.

Sotto questa nuova joint venture, Canossa Racing ha anche acquisito l’Alfa Revival Cup, la nota categoria racing italiana dedicata a tutte le Alfa Romeo GT e auto da Turismo costruite dal 1947 al 1981 e approvate dall’Automobile Club d’Italia (ACI).

La creazione di Canossa Racing sarà complementare a molti eventi sportivi e di auto d’epoca organizzati da Canossa Events, permettendo loro di espandere ulteriormente la loro offerta unica per i piloti, collezionisti d’auto e appassionati, creando nuove sinergie nella sezione Driven Lifestyle di Motorsport Network.

Luigi Orlandini, Chairman e CEO di Canossa Events, afferma: “Sono felice di annunciare questa nuova joint venture – Canossa Racing, un altro entusiasmante passo in avanti nella nostra continua strategia di crescita. Insieme, creeremo nuove opportunità per tutti colori che vorranno trascorrere del tempo in pista, e l’acquisizione dell’Alfa Revival Cup è un perfetto esempio di categorie racing entusiasmanti, dedicata a tutti gli ‘Alfisti’ che non vedono l’ora di vivere nuove emozioni su un’autentica Alfa Romeo”.

Tommaso Gelmini, fondatore e CEO di GPS Classica, dichiara: “Sono entusiasta di collaborare con Canossa Events, un’industria globale leader di esperienze ed eventi nell’ambito del motorsport e dell’automotive, per creare Canossa Racing. Per più di 15 anni, GPS Classic ha organizzato eventi per auto d’epoca e questa è un’opportunità ideale per condividere la nostra competenza con il team Canossa. Questa nuova joint-venture, così come l’acquisizione dell’Alfa Revival Cup, offre la fantastica opportunità di sviluppare ulteriormente le categorie racing a un pubblico sempre più ampio e internazionale”.

Informazioni su Canossa Events

Canossa Events è stata costituita nel 2010 ed è sinonimo di eccellenza negli eventi turistici su strada. L'azienda organizza quasi 300 eventi all'anno, tra cui la leggendaria Modena Cento Ore, che attraversa lo splendido scenario dell'Italia con gare in alcuni dei circuiti più famosi. Canossa è meglio conosciuta per i suoi raduni di auto d'epoca e per i suoi eventi motoristici di supercar che fondono auto esotiche da collezione, ospitalità di classe mondiale e avventure su strada in alcuni dei paesaggi più pittoreschi del mondo in Europa, Stati Uniti e Medio Oriente. Canossa ha anche acquisito il Cavallino, editore della famosa rivista e organizzatore del più importante Concorso d'Eleganza del mondo interamente dedicato alla Ferrari.

Il quartier generale di Canossa, Casa Canossa, si trova a Quattro Castella, Reggio Emilia, Italia, con uffici a Milano, Miami, Greenwich e Dubai. Dal 2019 Canossa Events fa parte del Motorsport Network.

Per leggere tutti gli annunci di Canossa Events, visita https://canossa.com/category/news/

Informazioni su Motorsport Network

Motorsport Network è il principale media indipendente, l'intrattenimento interattivo e l'azienda di e-commerce focalizzata sui settori del motorsport e dell'automotive. Ogni mese, circa 60 milioni di utenti dedicati visitano una proprietà digitale di Motorsport Network, per comprare, per imparare, per essere intrattenuti, o semplicemente per alimentare la loro passione per le auto e le corse. Motorsport Network si trova nel cuore delle industrie automobilistiche e delle corse e fornisce un'autorevole leadership di pensiero così come esperienze uniche per i nostri clienti. Motorsport Network mette gli appassionati di corse e di automobili in un viaggio che comprende notizie e approfondimenti, eventi, biglietti, giochi ed eSports, e sfrutta l'effetto rete per aggiungere valore alla loro esperienza. Attraverso l'uso della tecnologia interna e dei moderni strumenti di dati per testare, imparare e migliorare continuamente, i processi, la creazione di contenuti e i prodotti di Motorsport Network sono in costante evoluzione per servire meglio il nostro pubblico, i clienti e i partner.

Per leggere tutti gli annunci di Motorsport Network, visita il sito

https://www.motorsportnetwork.com/press

Informazioni su GPS Classic

GPS Classic è stata fondata nel 2003 da Tommaso Gelmini, e da allora è stata un punto di riferimento nel mondo dei collezionisti di auto d'epoca, con una preferenza e un focus sulle auto da competizione.

Passione, know-how e rispetto per l'auto sono i valori chiave di GPS Classic. L'azienda fornisce competenze tecniche professionali e assiste i suoi clienti per ottenere le migliori prestazioni dalle loro auto.

Nel 2012 GPS Classic ha lanciato la serie di corse Alfa Revival Cup, che ora è diventata la principale serie di corse per auto Alfa Romeo Turismo e GT.

