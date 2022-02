Autosport Awards: Horner vince l'asta per un tour in Mercedes

Carica lettore audio

In occasione della cerimonia di premiazione degli Autosport Awards che si è tenuta la scorsa domenica alla Grosvenor House di Londra ha avuto luogo anche un’asta a sostegno del Grand Prix Trust, un ente di beneficenza che offre sostegno alla comunità di soggetti con trascorsi in Formula 1, tra cui ex piloti e dipendenti.

Nel corso della serata è emerso che l’offerta che si è aggiudicata un tour per quattro persone presso la fabbrica Mercedes a Brackley è stata quella proposta da Christian Horner, il team principal della Red Bull, che ha partecipato per conto della squadra.

L’offerta vincente è stata di 4.000 sterline, ed una volta che la notizia ha iniziato a circolare in rete si è scatenata l’ironia sui social al pensiero di Horner “turista” nella tana del nemico.

Spulciando, però, i termini e le condizioni del premio si è capito che Horner non avrebbe potuto prendere parte al tour in Mercedes perché questa visita è espressamente vietata per i dipendenti delle altre squadre di Formula 1.

La generosità delle offerte ha tuttavia consentito di raccogliere un totale di 46.752 sterline a favore dell’ente di beneficenza.

Christian Horner presenta Ash Sutton, con il suo premio di pilota nazionale Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Nel corso della serata Christian Horner è stato chiamato a salire sul palco per ricevere il premio assegnato dai lettori alla Red Bull RB16B, votata come auto sportiva del 2021. Inoltre il team principal della scuderia di Milton Keynes ha anche ritirato a nome di Max Verstappen l’Autosport Award assegnato al pilota dell’anno secondo i lettori della rivista inglese.

“Il campionato 2021 è stato come un incontro di boxe dei pesi massimi dal Bahrain sino all’ultima gara di Abu Dhabi”.

“Max ha condotto più giri di tutti gli altri piloti messi insieme, ha vinto più gare di tutti nel 2021 ed ha meritato tutto ciò che ha ottenuto”.

La Red Bull svelerà oggi pomeriggio, alle 17:00 ora italiana, la RB18, monoposto ad effetto suolo che sarà affidata per il secondo anno consecutivo a Max Verstappen e Sergio Perez.