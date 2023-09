Autolook Week 2023: il tributo a un legame indissolubile

Non solo Monza: nel fine settimana del Gran Premio d’Italia di Formula 1, quello che ha portato la decima vittoria consecutiva a Max Verstappen e il ritrovato podio della Ferrari, anche Torino ha voluto celebrare la passione per il Motorsport e non solo.

Lo ha fatto sabato 2 e domenica 3 settembre in una delle sue piazze più celebri, Piazza San Carlo, una meravigliosa cornice che ha abbracciato centinaia e centinaia di appassionati curiosi di vedere dal vivo modelli e personalità del mondo dei motori.

Un vero e proprio museo a cielo aperto, fatto di Formula 1, Rally, Endurance e MotoGP, e ancora prototipi dei carrozzieri più celebrati di oggi e di ieri, oltre a one-off di modelli unici provenienti da tutto il mondo.

Show dinamico all'Autolook Week 2023 Photo by: Autolook Week

Non sono mancati ospiti d’eccezione come Kevin Schwantz, campione del mondo di MotoGP nel 1993, Franco Uncini, vincitore sulle due ruote nella Classe 500 del 1982, i quali hanno salutato il pubblico accorso alla guida delle loro Suzuki da competizione; e l’ex pilota automobilistico, Patrick Friesacher.

Proprio l’austriaco ha reso possibile il ritorno di una Formula 1 moderna tra le strade del capoluogo piemontese: grazie a Sparco, team supplier e partner della manifestazione e partner tecnico del team Red Bull, Autolook ha portato lo Show Run della RB8, la monoposto con cui il team austriaco ha disputato il mondiale di Formula 1 del 2012, vinto dal quattro volte iridato Sebastian Vettel.

Oracle Red Bull Racing all'Autolook Week 2023 Photo by: Autolook Week

Le melodie di motori accesi che rimbombavano nel cuore della città, mixate alle voci stupite e agli applausi del pubblico hanno aggiunto una nota emozionale ad uno spettacolo volto a sottolineare il legame indissolubile di Torino con la storia dell’automobile e del Motorsport proprio vicino al Parco del Valentino, che tra il 1946 e il 1955 ha ospitato il Gran Premio del Valentino, non valido per il campionato del mondo nato ufficialmente nel 1950.