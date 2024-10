Auto e Moto d'Epoca: ci siamo anche noi con "L'Arte del V12"

Ci siamo. Nel senso che apre oggi alla Fiera di Bologna “Auto e Moto d’Epoca”, la rassegna che accoglie il mondo delle storiche dal 24 al 27 ottobre 2024 dopo lo straordinario successo registrato lo scorso con lo spostamento nel capoluogo dell’Emilia Romagna da Verona. Crescono gli spazi espositivi che sono di 235.000 mq, distribuiti in 14 padiglioni. Quattro i percorsi tematici da seguire: Auto, Moto, Classiche e Ricambi.

Ma quando abbiamo detto ci siamo, non ci riferivamo solo all’aspetto temporale, con l’apertura di oggi riservata ai media, perché l’obiettivo era avvisarvi che Motorsport.com insieme a Motor1 ha allestito uno stand strepitoso al Padiglione 31.

La Dallara 192 e la Ferrari 312B nello stand di Amotorsport.com e Motor1 a Auto e Moto d'epoca alla Fiera di Bologna Foto di: Andrea Farina

Abbiamo scelto un tema, certi di accendere la vostra passione: "L'Arte del V12". Intorno allo Stand disposte a stella ci sono dei gioielli che possono essere considerati un po’ il vanto della rassegna: Ferrari 312B, Dallara 192 dotata di motore Ferrari, Maserati MC12 Versione Corse per quanto attiene le corse, oltre a Bugatti EB110, Lamborghini LM002, Pagani Zonda S 7.0 per quanto riguarda Motor1. A completare la lista di queste supercar c’è anche un W12, quello della Bentley Continental GT. Vetture molto particolari con una storia da raccontare e scoprire.

Programma "Auto e moto d'epoca" Foto di: Motorsport.com

L’occasione è perfetta per stare a contatto con voi appassionati. E per questo abbiamo preparato una serie di appuntamenti da non perdere. Il direttore di Motorsport.com Italia sabato e domenica alle 11 presenterà il libro “Senna. Le Verità” che si potrà acquistare in Fiera.

Il libro di Franco Nugnes, "Senna, le verità" Foto di: Franco Nugnes

Franco Nugnes, infatti, ha invitato sabato Angelo Orsi, grande fotografo della F1 e amico di “Magic”, e domenica Giorgio Ascanelli, l’ingegnere di pista alla McLaren del campione brasiliano scomparso a Imola nel 1994 dopo l’incidente alla curva del Tamburello.

Programma "Auto e moto d'epoca" Foto di: Motorsport.com

Sabato alle 14 ci sarà una sorpresa: un personaggio della F1 ruggente ci farà rivivere l’era dei “Cavalieri del rischio” accanto alla splendida Ferrari 312B, la monoposto che Paolo Barilla ha restaurato grazie al minuzioso lavoro di Mauro Forghieri, il progettista di questa F1 del Cavallino che ha avviato un ciclo poi ricco di successi.

La Maserati MC12 nello stand di Motorsport.com e Motor1 ad Auto e Moto d'Epoca, Fiera di Bologna Foto di: Andrea Farina

Domenica, ma alle 14,30 sarà ancora la volta di Giorgio Ascanelli: questa volta il geniale ingegnere ferrarese ci svelerà i segreti della Maserati MC12, vale a dire la GT che ha mietuto vittorie e titoli nel FIA GT.

Programma "Auto e moto d'epoca" Foto di: Motorsport.com

Auto e Moto d'Epoca 2024: come arrivare

Auto e Moto d'Epoca 2024 si svolge a Bologna Fiere dal 24 al 27 ottobre 2024. Giovedì i visitatori possono entrare dalle ore 9:00 alle 18:00. Nei giorni 25 e 26 ottobre dalle 9:00 alle 19:00 e Domenica dalle 9:00 alle 18:00.

Auto e moto d'Epoca 2024 si può raggiungere:

In auto: dall'autostrada: uscita "BOLOGNA FIERA" o dalla tangenziale: uscita 7 e 8. I parcheggi per i visitatori sono quelli indicati in blu nella mappa (vicini agli ingressi al pubblico di Via Michelino e di Piazza Costituzione). Nella zona del quartiere fieristico i parcheggi sono regolamentati ed è possibile parcheggiare solo nelle apposite aree. Il personale autorizzato a fornire indicazioni e a riscuotere il pedaggio è riconoscibile dalla divisa.

In treno: una volta giunti alla stazione centrale, la fiera è raggiungibile con:

TAXI - posteggio uscita Piazza Medaglie D’Oro e presso Kiss&Ride uscita via Carracci.

AUTOBUS - Linee bus TPER: 35 - 38 - 28. Per informazioni su orari e costi: tel. 051.290.290.

In autobus: Bus TPER Dal centro città: linea 28. Dalla stazione ferroviaria: linee 28 - 35 - 38. Per informazioni su orari e costi: tel. 051.290.290.

In aereo: il Quartiere fieristico di Bologna dista 8,5 km dall’Aeroporto intercontinentale Guglielmo Marconi, servito da numerosi vettori che collegano Bologna con destinazioni italiane, europee ed extraeuropee. Dall’aeroporto BolognaFiere è raggiungibile in taxi (distanza 8,5 km).

Auto e Moto d'Epoca 2024: biglietti

I biglietti per Auto e moto d'Epoca 2024 si possono già comprare online sul sito ufficiale dell'evento. Ciascun biglietto è valido solo per la/e data/e prescelta/e e consente un solo ingresso e non è riutilizzabile. Inoltre, una volta emesso non è possibile modificare la data, né è previsto alcun rimborso.

Biglietti giovedì 24 ottobre:

apertura fiera: dalle 9:00 alle 18:00

prezzo biglietto: 55 euro (non sono previste riduzioni)

Biglietti venerdì 25 ottobre:

apertura fiera: dalle 9:00 alle 19:00

prezzo biglietto: 35 euro

Biglietti sabato 26 ottobre e domenica 27 ottobre:

apertura fiera: dalle 9:00 alle 19:00 (sabato) dalle 9:00 alle 18:00 (domenica)

prezzo biglietto:

intero: 27euro

ridotto (ragazzi 13-17 anni, persone disabili con invalidità < 80%): 22 euro

abbonamento 2 giorni: 50 euro

abbonamento 3 giorni: 85 euro

abbonamento 4 giorni: 140 euro

biglietto omaggio: bambini fino a 12 anni, persone con invalidità > 80% con accompagnatore

L'ingresso dei cani è consentito solo se a guinzaglio e dotati di museruola o con apposito trasportino, eccezion fatta per i cani a servizio di persone disabili, che possono accedere senza limitazioni.