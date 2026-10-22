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Auto e Moto d'Epoca 2026: Pierluigi Martini e Nicola Larini saranno ospiti di Motorsport.com

La rassegna che si tiene a BolognaFiere dal 22 al 25 ottobre offre un evento che si estende su 235mila metri quadrati e 14 padiglioni, con oltre 5mila auto e moto in vendita. Ci sarà l'opportunità di incotrare piloti di F1 e personaggi che hanno fatto la storia delle corse. La chicca: “Icons of Speed” la mostra dedicata alle vetture dell'endurance.

Franco Nugnes

Pubblicato: 22 ott 2026, 09:43

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Auto e moto d'epoca, Fiera di Bologna

Foto di: Andrea Farina

Non si può mancare all’appuntamento. La 43esima edizione di Auto e Moto d'Epoca, oltre a essere il più grande salone europeo dedicato al motorismo storico, è una grande occasione per vedere le vetture e le moto più belle ed esclusive raccolte tutte insieme, ma c’è anche l’opportunità di incontrare tanti campioni, progettisti, stilisti che hanno fatto la storia delle corse che animeranno la quattro giorni emiliana con fatti, misfatti e retroscena da non perdere.

Il teatro è quello di BolognaFiere e ogni anno cresce l’attenzione e la cura di un evento che si estende su 235mila metri quadrati e 14 padiglioni, con oltre 5mila auto e moto in vendita. Ma per rifarsi gli occhi ci sono opportunità davvero speciali per ammirare gioielli che è impossibile vedere riunite: la mostra “Icons of Speed” apre una finestra molto interessante su Sport, Prototipi e GT che nel tempo hanno caratterizzato le grandi gare di durata (le 24 ore di Le Mans, Daytona e del Nürburgring, per arrivare alla 1000 Km di Monza).

1989 Sauber C9 Mercedes Benz

Foto di: Budget Direct

Da non perdere la Mercedes C9 (vincitrice del World Sportscar Championship e della 24 Ore di Le Mans 1989), la Porsche 956 Rothmans, la Lancia LC2 Gruppo C, sviluppata per il Campionato Mondiale Endurance degli anni ’80, oltre alla Bentley EXP Speed 8 a cui si aggiungono, fra le altre, Maserati MC12 Corsa e l'unica Bugatti EB110 Le Mans mai realizzata.

Per i cultori delle prove speciali, grazie alla collaborazione con Rallylegend ci sarà una mostra dedicata ai “mostri” del Gruppo B che hanno caratterizzato l’era più spettacolare e tragica del mondiale Rally.

Motorsport.com allo Stand G9 del padiglione Mall

Ad Auto e Moto d'Epoca ci saremo anche noi e vi invitiamo a venirci a trovare: Motorsport.com e Motor1 animeranno lo Stand G9 del padiglione Mall dove saranno esposte la Dallara F188 di F1 e la Lamborghini Countach 25° anniversario. Sabato Franco Nugnes incontrerà Pierluigi Martini alle 14,30 con un argomento molto interessante: “La... leva della passione”. Il tema di partenza sarà quello del ricordo del cambio manuale. Domenica, sempre alle 14,30 sarà il momento di Nicola Larini e il campione toscano ci racconterà le sue esperienze non solo in F1, ma anche nel SuperTurismo e nel DTM con l’Alfa Romeo.

Pierluigi Martini

Foto di: XPB Images

Nicola Larini

Foto di: Motorsport.com

Motor1 in entrambe le giornate conclusive organizzerà alle 11:00 “Save The Manuals, 10 anni dopo” con Andrea Farina e Giuliano Daniele; alle 11:30 “Ferrari 12Cilindri MANUALE: il cambio dell'anno” con Andrea Farina che intratterrà Alesandro Segalini e per chiudere le mattinate alle 12:30 “Il Toro e la sua Griglia: connubio perfetto” con Giuliano Daniele che avrà uno scambio con due figure storiche dl Toro, Giancarlo Barbieri e Walter Rinaldi



Il salone è aperto dalle 9 alle 19, con chiusura alle 18 giovedì 22 e domenica 25.



Auto e Moto d'Epoca 2026 offre anche la presenza di operatori specializzati come Galleria Aaldering, Metropole e OldtimerFarm oltre a eventi speciali come l'European Corvette Day, che domenica 25 ottobre ospiterà uno dei più importanti raduni europei dedicati alla mitica Corvette.

Da segnalare, inoltre, la presenza di Dallara, il più grande costruttore di auto da corsa, mentre Stellantis sarà rappresentata da Alfa Romeo.

Per gli appassionati di moto c’è l’apprezzato ritorno alla rassegna bolognese di Honda Classic. Fra gli altri appuntamenti si segnalano Prestige Bikes, area dedicata alle collezioni private e l'Italian Motorcycle Championship – Custom Bike Show, primo Campionato Italiano dedicato alle special su base storica.

Auto e Moto d'Epoca 2026: i prezzi dei biglietti

Sono disponibili differenti tipologie di biglietti per Auto e Moto d'epoca 2026:

Giovedì 22 ottobre: 58 euro

Venerdì 23 ottobre: 35 euro

Sabato 24 ottobre: 27 euro

Domenica 25 ottobre: 27 euro

Abbonamento 2 giorni (sabato e domenica): 50 euro

Abbonamento 2 giorni (venerdì e sabato): 60 euro

Abbonamento 3 giorni (venerdì, sabato, domenica): 85 euro

Abbonamento 4 giorni: 143 euro

Biglietto ridotto (ragazzi 13 - 17 anni, persone con invalidità fisica < 80%): 22 euro

Biglietti omaggio: ragazzi fino a 12 anni, persone con invalidità fisica > 80%

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