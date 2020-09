Audi Sport lancia un canale OTT dedicato su Motorsport.tv

Londra, 24 settembre 2020 - Audi Sport, uno dei marchi di maggior successo nella storia dello sport, è diventato l'ultimo produttore a lanciare un canale dedicato su Motorsport.tv, la piattaforma digitale OTT del Motorsport Network dedicata ai contenuti racing e automotive.

I fan di Audi Sport potranno andare dietro le quinte dell’evento di questo fine settimana, il marchio tedesco affronterà infatti la leggendaria 24 Ore del Nürburgring, alla quale partecipano nove auto costruite dai clienti Audi Sport. Ci saranno sette Audi R8 LMS GT3, di cui tre con supporto di fabbrica ed altre due che partecipano come private private, un'Audi R8 LMS GT4 e un'Audi RS 3 LMS. Andando avanti, il canale mostrerà i piloti e le auto che gareggiano in Formula E, DTM e le gare per i clienti. Inoltre il nuovo canale mira a garantire una visione dietro le quinte a tutti gli appassionati di sport motoristici e ai fan del marchio.

La collaborazione vede Audi Sport estendere il suo raggio d'azione in nuove aree geografiche sfruttando i 56 milioni di spettatori mensili del Motorsport Network. Avrà inoltre accesso a Motorsport Studios, la piattaforma globale di produzione e distribuzione di Motorsport Network, per aiutare a curare i nuovi contenuti digitali e a indirizzarli al pubblico desiderato.

Audi ha una lunga e orgogliosa tradizione nel motorsport, con i successi nella Le Mans, in Formula E, nel DTM, nel Turismo, nel GT e nel rally, tra gli altri. Il produttore si unisce ai leader del settore come Mercedes e NASCAR nell'ospitare un canale dedicato su Motorsport.tv, che sta diventando la destinazione d'arrivo per i team dei marchi e gli stakeholder che desiderano attivare nello spazio digitale.

Motorsport.tv fornisce oltre 1.000 livestreams all'anno, oltre a highlights di gare, spettacoli originali e documentari dedicati alle auto e alle corse. C'è un archivio esclusivo e completo della 24 Ore di Le Mans, una gara in cui Audi Motorsport ha conquistato non meno di 13 il successo.

Motorsport Studios offre ai marchi ed ai creatori di contenuti l'accesso ad un ampio archivio di contenuti multimediali, tra cui oltre 26 milioni di immagini e filmati risalenti alla prima gara di Formula 1.

Stefan Moser, responsabile della Motorsport Communications ha dichiarato: "Siamo felici di aprire il canale su Motorsport.tv, che ci permette di aumentare il nostro pubblico e di raggiungere un maggior numero di appassionati di motorsport da tutto il mondo. Non vediamo l'ora di condividere il successo di Audi Sport. La 24 Ore del Nürburgring 2020 è il momento perfetto per lanciare il canale".

James Allen, Presidente, Motorsport Studios ha detto: "A partire da questo fine settimana i fan del leggendario marchio Audi Sport possono godersi l'azione dietro le quinte e avvicinarsi allo sport attraverso questo nuovo canale. Audi sarà in grado di condividere la sua storia sui media digitali con i fan vecchi e nuovi in tutto il mondo ed i video saranno inoltre incorporati tramite il nostro lettore Motorsport.tv sulle nostre piattaforme da corsa per la massima distribuzione. Audi Sport è un marchio meraviglioso nel nostro sport; pensate a Michele Mouton e ai potenti quattro e Tom Kristensen, il vincitore della 24 Ore di Le Mans, entrambe storie raccontate nel nostro recente film 'Heroes'".