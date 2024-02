Audi: le pietre miliari elettrificate in attesa del progetto F1

Il motorsport è da sempre il miglior modo per le Case di provare soluzioni innovative ed estreme per poi passare la tecnologia sulle proprie vetture di serie e rendere queste sempre più sicure, prestazionali e appetibili sul mercato automotive. Audi non fa certo eccezione e non è un caso che negli ultimi 3 lustri si sia impegnata a fondo con tecnologie ibride ed elettrificate portando a casa successi di enorme valore.

Rally: Audi quattro innova e vince

Prima dell'avvento dell'elettrificazione nel motorsport, Audi ha fatto parlare di sé con la favolosa Audi quattro. L'esordio avvenne nel 1981 al Janner Rallye, in Austria, con la prima vettura a 4 ruote motrici nei rally. Dopo l'anno di preparazione, dal 1982 al 1984 la Casa dei 4 anelli fece incetta di successi conquistando 4 titoli iridati, 2 Piloti con Hannu Mikkola nel 1983 e Stig Blomqvist l'anno successivo e 2 Costruttori, nel Campionato del Mondo Rally.

A quel punto il WRC era conquistato, ma i rally avevano ancora qualcosa da dare ad Audi. Dal 1985 al 1987 riuscì a vincere con tanto di record alla Pikes Peak, negli Stati Uniti, sulla scalata più celebre al mondo. Lo fece per 3 volte consecutive con la Sport quattro S1 e un'innovativa configurazione delle appendici aerodinamiche per massimizzare i valori di deportanza anche su sterrato.

Endurance: la strepitosa epopea a Le Mans

Rally, certo, ma non solo. Perché nel biennio 1990-1991 Audi riuscì a portare a casa anche i titoli del DTM, il campionato tedesco turismo. Fu un interludio per arrivare alla realizzazione di alcuni dei prototipi più celebri e vincenti dell'era moderna, quelli per il World Endurance Championship e la 24 Ore di Le Mans.

Audi debuttò nel 1999 con la R8 Sport a Le Mans, arrivando subito a podio al primo tentativo. Dall'anno successivo, però, fu un vero e proprio dominio grazie a tre vittorie di fila alla Sarthe grazie anche alla tecnologia TFSI - turbo a iniezione diretta della benzina - utilizzata per la prima volta nel 2001 e successivamente introdotta nella produzione di serie. 63 vittorie in 80 gare fu l'incredibile score della vettura che si guadagnò di diritto un posto nella storia del motorsport.

Sempre il WEC fu per Audi un banco straordinario per provare cose nuove. Basti pensare all'introduzione della tecnologia diesel a Le Mans. Audi corse con quel tipo di propulsione dal 2006 con la R10 TDi, vincendo subito la Sarthe. Con il motore diesel, Audi vinse ben 8 volte a Le Mans.

Nel 2010 Audi si tolse anche la soddisfazione di festeggiare una clamorosa tripletta nella 24 Ore di Le Mans più veloce di tutti i tempi, stabilendo un nuovo record sulla distanza. Audi è poi riuscita a vincere a Le Mans anche dal 2011 al 2014, anno in cui la Casa ha festeggiato la 13esima vittoria in 16 edizioni disputate. Dal punto di vista tecnico, molteplici sono state le innovazioni, in primis le Audi laser light. Gli abbaglianti laser, dalla portata straordinaria, hanno debuttato a Le Mans nel 2014 con Audi R18 TDI e sono oggi disponibili per molteplici modelli dei quattro anelli di gamma media e superiore.

WEC e Formula E inizia l'era e-tron

All'inizio della passata decade, la propulsione ibrida ha iniziato a fare capolino nel motorsport, ma anche nell'automotive. Nel WEC Audi ha ha fatto esordire la R18 e-tron quattro è rimasta imbattuta per 3 anni di seguito, dal 2012 al 2014.

Il 2016 è un anno molto importante per Audi: la Casa tedesca ha deciso di entrare in Formula E appoggiandosi al team ABT, ossia la massima serie dedicata alle monoposto completamente elettriche.

Anche in questo caso i successi sono arrivati in breve tempo, perché dal 2017 Audi è entrata in Formula E in veste ufficiale e ha portato Lucas Di Grassi a vincere il titolo, mentre l'anno successivo è arrivato quello Costruttori.



Dakar: arriva il grande trionfo all'ultima chiamata

Dopo tanti anni e altrettanti successi nell'endurance, Audi ha deciso di tornare a uno dei suoi primi amori: i rally. Non nel WRC, ma nei rally raid per dare la caccia al rally di durata più celebre al mondo: la Dakar.

Lo ha fatto con la RS Q e-tron elettrica, dotata però al proprio interno di un propulsore TFSI 2.0 realizzato inizialmente per il DTM, serie da cui Audi si era ritirata pochi mesi prima di iniziare la nuova avventura tra sabbia e dune.

I primi anni della vettura di Ingolstadt sono stati di apprendimento. Annunciato poi il ritiro dai rally raid poco prima del via della Dakar, Audi si è trovata a sfruttare perfettamente la vettura aggiornata, l'ultima versione, con Carlos Sainz e Lucas Cruz strepitosi vincitori dell'edizione 2024. Il modo migliore per sublimare un addio verso altri lidi, ossia la Formula 1, che vedranno attraccare Audi a partire dal 2026 con l'arrivo contemporaneo del nuovo regolamento tecnico che prevedrà l'impiego della propulsione ibrida (MGU-K, non più la MGU-H) e carburanti sostenibili.

Audi acquisirà le quote di maggioranza di Sauber e inizierà una nuova, esaltante, avventura nella massima serie del Motorsport, chiudendo un cerchio partito nella prima parte del 900 quando corse nei Gran Premi con Auto Union.