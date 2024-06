Assetto Corsa EVO: in arrivo il titolo che ridefinirà i simulatori di guida

Nel mondo videoludico, alcuni giochi dedicate alle corse hanno scritto pagine di storia, segnando un’era per milioni di appassionati che hanno speso ore davanti ai joystick oppure ai propri volanti sognando di trovare su uno schermo le sensazioni della pista.

Chi ha seguito questo mondo sa come, nel corso degli anni, anche i videogiochi dedicati al mondo delle corse abbiano fatto un grandissimo passo in avanti, non solo dal punto di vista della grafica, ma anche sul piano delle sensazioni restituite. Ad esempio, i tracciati hanno iniziato ad essere esaminati con degli scanner appositi, in modo da restituire fedelmente al giocatore ogni dosso, sconnessione dell’asfalto e caratteristiche dei cordoli.

Questa è stata una delle caratteristiche che ha accompagnato anche la nascita dei giochi della serie di Assetto Corsa, al debutto visto come una potenziale rivoluzione nel settore, grazie anche alle migliore apportate in termini di sensazioni restituite dall’auto e dalle tante possibilità di regolazione del setup.

Assetto Corsa EVO Foto di: 505 Games Assetto Corsa EVO Foto di: 505 Games

Da quel lontano 2014, gli sviluppatori di Kunos Simulazioni hanno proseguito il lavoro, raccogliendo altre soddisfazioni, come la pubblicazione di “Assetto Corsa Competizione”, quello che è stato il gioco ufficiale del GT World Challange. Ora, però, è arrivato il momento per la serie di compiere un altro passo, in quel percorso di avvicinamento al lancio di Assetto Corsa EVO, di cui gli sviluppatori hanno appena rilasciato le prime immagini dando anche la possibilità ai giocatori di aggiungere alla propria lista dei desideri il gioco sulla piattaforma Steam.

Come il suo predecessore, anche Assetto Corsa EVO includerà auto di diverse classi che abbracciano anni di storia automobilistica. Da quelle stradali alle classiche, dalle hypercar a quelle da corsa: ogni veicolo è meticolosamente riprodotto grazie all’engine proprietario di KUNOS, che ne simula le performance meccaniche, elettroniche e aerodinamiche. Questo livello di dettaglio, che ha fatto la storia della serie, assicura un'esperienza di guida ancora più autentica e coinvolgente.

Il nuovo titolo della serie non ha ancora una data di rilascio definita, ma è noto che dovrebbe arrivare su PC entro la fine di quest’anno, per poi fare il proprio debutto sulle console Playstation 5 e Xbox Series X|S in futuro. Annunciato a inizio aprile con un teaser che rivelava solo il nome del gioco, gli sviluppatori non hanno ancora rilasciato particolari indicazioni sul comparto tecnico della serie, ma gli scatti rilasciati dal publisher 505 Games e da KUNOS Simulazioni hanno comunque lasciato trasparire i primi dettagli.

In particolare, emerge l’efficacia e la bellezza del comparto grafico del progetto italiano, sia sulle vetture che per i tracciati, offrendo così un’esperienza visiva ancora più spettacolare e immersiva. Particolare attenzione sembra essere stata dedicata soprattutto al sistema di illuminazione, che dona spessore e quella sensazione di fotorealismo alle superfici, con grande cura riservata agli scenari bagnati, dove è difficile restituire al giocatore condizioni che possano far sembrare convincente la pioggia.

Assetto Corsa EVO Foto di: 505 Games Assetto Corsa EVO Foto di: 505 Games

Assetto Corsa EVO, come descritto dagli sviluppatori, punta a ridefinire il genere dei simulatori di guida, regalando un gioco di nuova generazione che sfrutti non solo il potenziale delle nuove console, ma che sia anche in grado di coinvolgere sia sul piano grafico che tecnico, come sulla struttura e le meccaniche, il giocatore come mai avvenuto prima.

Indubbiamente, un grande lavoro sarà stato portato avanti sul motore fisico che spinge il gioco, che dovrebbe permettere di esprimere reazioni ancor più precise in base alle condizioni meteo e della pista, alle caratteristiche di ogni singola vettura e al degrado degli pneumatici, restituendo dettagli ancor più vicini alla realtà.

Per chi volesse aggiungere Assetto Corsa EVO alla propria lista dei desideri, ora è disponibile la pagina ufficiale su Steam in attesa del lancio.