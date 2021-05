Aspettando Confartigianato Motori: al via il ciclo di incontri

Oggi l’auto elettrica è percepita ancora come un mercato di nicchia. Ma è davvero così? E ancora, come sta cambiando il mondo delle quattro ruote con l’avvento delle nuove tecnologie? Partirà da queste domande il primo appuntamento di “Aspettando Confartigianato Motori”, il ciclo di incontri organizzato tramite webinar che ha l’obiettivo di mettere in relazione il know how artigiano e le eccellenze del Made in Italy al mondo della velocità. La data da segnare in calendario è quella di martedì 25 maggio 2021 alle ore 19.00.

Aspettando Confartigianato Motori: al via il ciclo di appuntamenti

Partirà questo martedì “Aspettando Confartigianato Motori”, il percorso organizzato da Apa Confartigianato Milano Monza e Brianza che ci accompagnerà mese dopo mese alla 39esima edizione dello storico Premio Confartigianato Motori, che si svolgerà a settembre in occasione del Gran Premio d’Italia a Monza.

Nel dettaglio il primo appuntamento di “Aspettando Confartigianato Motori” tratterà il tema dell’auto elettrica e delle nuove tecnologie hybrid. I padroni di casa, i giornalisti Sky F1 Roberto Chinchero e Matteo Bobbi, dialogheranno con il pilota Vitantonio Liuzzi, Andrea Saccone (Direttore comunicazione Toyota Motor Italia), Luca Filippi (Pilota Formula E) e Alessandro Angelone (Presidente Confartigianato Autoriparazione).

In onda anche la storia del Premio Confartigianato Motori

Un occhio sarà dedicato alla storia: quella del Premio Confartigianato Motori, da quasi 4 decadi appuntamento di spicco della settimana del GP di Monza. A ripercorrere la storia dello storico premio saranno Ercole Colombo e Florindo Cereda, intervistati da Roberto Chinchero.

Non mancherà, infine, l’attenzione al territorio. Cristiano Puglisi, direttore del Cittadino Monza e Brianza, porterà un contributo su “Monza e Motori”, un affondo sulla tradizione che lega la città di Teodolinda al mondo delle 4 ruote da quasi cento anni.

Appuntamento quindi martedì 25 maggio ore 19.00. E’ possibile iscriversi al webinar all’indirizzo mail iscrizioni@confartigianatomotori.it oppure compilando il form sul sito www.confartigianatomotori.it

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming anche su motorsport.com e ilcittadinomb.it.