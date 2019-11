Le Mans Esports Series: la stagione 2 avrà un nuovo approccio

31 ottobre 2019 - La Le Mans Esports Series ha confermato oggi che il campionato di successo ritornerà per una nuova stagione nel 2019/2020, con un montepremi finale aumentato a 200,000 dollari. Il campionato, una joint venture tra l'Automobile Club de l’Ouest, il FIA World Endurance Championship e Motorsport Network, è riuscita a coinvolgere oltre 215.000 spettatori dal vivo e 6,4 milioni di impressioni sui social media, con il "Super Finale" della scorsa stagione alla 24 Ore di Le Mans, nel giugno 2019.

La stagione 2 continuerà ad attrarre giocatori da tutto il mondo con format innovativo che si rivolge a concorrenti provenienti sia da ambiti professionali che amatoriali. Ci saranno sia un campionato di qualificazione per Team "Pro", sia un campionato "Pro-Am" per gli individui che si guadagneranno il loro posto in griglia nel giugno 2020, per il Super Finale. Le gare della stagione continueranno a svolgersi su Forza Motorsport 7®, disponibile su PC e Xbox One. Qui il trailer dell'annuncio: https://youtu.be/o3t0kSeO8b4.

Il Super Finale che chiude la stagione promette di essere il più grande evento di corsa professionale eSport LAN ad essersi mai tenuto su una pista, con oltre 50 piloti che parteciperanno di persona al Circuit de la Sarthe. L'intero evento, inclusa la “Pro Qualification Series”, verrà trasmesso in diretta su YouTube, Facebook e Twitch TV.

Il periodo di candidatura per la “ Pro Team Qualification Series ” andrà dal 31 ottobre 2019 al 7 novembre 2019. Durante questo periodo, i teams saranno invitati a presentare domanda per un posto in griglia, con 3 piloti per squadra che gareggeranno per 5 round online per vincere un posto nel Super Finale, che si terrà nel weekend della 24 Ore di Le Mans, nel giugno 2020. Il campionato di di qualificazione avrà un montepremi di 50.000 dollari, riservato a questo concorso online.

La "Pro-Am Qualification competition" sarà aperta a tutti e consisterà in 6 round di hot lap di qualifica per trovare i 18 piloti "Pro" e i 9 "Amatori". Verranno scelti attraverso le competizioni che si terranno all'Autosport International Show di Birmingham e in round selezionati del World Endurance Championship.

Gérard Neveu, CEO del FIA WEC CEO ha affermato: “Dopo il positivo inizio della Le Mans Esports Series, e l'eccellente Super Finale alla 24 Ore di Le Mans, nel giugno di quest'anno, non vediamo l'ora della partenza della stagione 2. Siamo entusiasti di far vivere il motorsport, e in particolare le gare di endurance, sia ai nostri concorrenti, che al pubblico. Crediamo che l'innovativo ed eccitante nuovo format, il montepremi incrementato e, ovviamente, un altro Super Finale in uno dei più grandi eventi del motorspor, porteranno l'esport a un altro livello”.

Stephen Hood di Motorsport Network ha aggiunto: "La seconda stagione di quello che è senza alcun dubbio il più prestigioso campionato esport in calendario è qualcosa che noi di Motorsport Network siamo orgogliosi di condurre. La stagione d'apertura è stata un enorme successo e non vediamo l'ora di accogliere la comunità in quello che pensiamo sarà un viaggio verso Le Mans ancora più emozionante".

Il regolamento sportivo completo e i termini e le condizioni sono disponibili su www.lemansesports.com.