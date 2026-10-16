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ANFIA e la F1 uniscono le forze: lanciato uno studio per promuovere e dar voce alla filiera del motorsport italiano

Durante l'ANFIA Motorsport Forum, dove è intervenuto anche Stefano Domenicali, è stato illustrato un progetto che punta a realizzare la prima mappatura del comparto nazionale motorsport italiano, analizzandone impatto economico, occupazione e trasferimento tecnologico per valorizzarlo. Ai lavori contribuirà anche il team Data & Insights della F1.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 16 ott 2026, 08:21

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Stefano Domenicali, CEO Formula 1

Foto di: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images





ANFIA 2026



Notizie e comunicati di imprese che fanno parte di ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica)

La filiera italiana del motorsport è considerata una delle più importanti a livello internazionale, non solo per le numerose aziende impegnate, ma anche perché ci sono alcuni dei leader mondiali nel settore. Tuttavia, allargando lo sguardo con un’ottica più ampia, manca uno strumento in grado di fotografarne con precisione dimensioni, impatto economico e ricadute tecnologiche.

Per questo motivo ANFIA Motorsport ha annunciato l'avvio di uno studio dedicato all'industria nazionale delle due e quattro ruote, con l'obiettivo di realizzare una mappatura organica del settore e rafforzarne il riconoscimento come asset strategico per il Paese. Spesso non se ne parla, ma parte delle innovazioni che nascono nel motorsport poi trovano anche applicazioni in altri settori, come aerospazio e difesa.

Cosa significa tutto ciò? Che quanto sviluppano queste aziende è un tesoro nazionale che va coltivato. L'obiettivo del progetto non sarà solamente censire le realtà attive nel settore, ma costruire una rappresentazione completa di un ecosistema che comprende costruttori, team, fornitori, centri di ricerca, università e aziende tecnologiche distribuite lungo tutta la penisola.

Tavola Rotonda al forum ANFIA con tante aziende italiane impegnate anche in Formula 1

Foto di: Ufficio stampa ANFIA

Il progetto è stato presentato nel corso della seconda edizione dell'ANFIA Motorsport Forum andata in scena a Milano e sarà sviluppato con il supporto di The European House Ambrosetti. A contribuire ai lavori sarà anche il team Data & Insights della Formula 1, che metterà a disposizione la propria esperienza nell'analisi e nell'elaborazione dei dati.

“Quello di cui oggi avvertiamo la mancanza è uno strumento che permetta di avere una descrizione organica della nostra industria. Da nord a sud, due o quattro ruote. Ma soprattutto uno strumento che faccia emergere la strategicità dell'industria motorsport per l'Italia”, ha spiegato Riccardo De Filippi, SVP e CEO Motorsport di Marelli e membro del Comitato di coordinamento della Sezione Motorsport di ANFIA, presentando l'iniziativa all’evento in un intervento dedicato.

Dietro lo studio promosso da ANFIA Motorsport, che in futuro probabilmente diventerà una realtà a sé, proprio a conferma del valore che vuole assumere, non c'è solamente la volontà di quantificare il peso del settore. L'intenzione è quella di creare una base da portare all'attenzione delle istituzioni nazionali ed europee, evidenziando il contributo che il motorsport genera in termini di occupazione, esportazioni, innovazione e attrazione degli investimenti.

Riccardo De Filippi, Forum ANFIA

Foto di: Ufficio stampa ANFIA

“Vogliamo realizzare qualcosa col quale approcciarci alle istituzioni con delle idee, idee di politica industriale e di supporto alla nostra industria”, ha aggiunto De Filippi. Lo studio potrà contare su un comitato scientifico composto dalle aziende che hanno aderito all'iniziativa, chiamate a supervisionare il lavoro ma anche a condividere dati ed esempi concreti di trasferimento tecnologico.

Uno degli aspetti più interessanti del progetto riguarda la partecipazione della Formula 1, in quanto all'interno del comitato scientifico sarà infatti presente un rappresentante del team Data & Insights che si occupa di analizzare i dati per la serie regina nel motorsport.

“A supporto dello studio ci sarà anche Formula 1. Formula 1 metterà a disposizione un rappresentante del proprio team Data & Insights proprio per contribuire fattivamente con l'esperienza maturata nella categoria”, ha spiegato De Filippi. Il contributo della F1 offrirà allo studio competenze e strumenti aggiuntivi per analizzare un settore d’eccellenza dell’industria italiana.

Il legame con la Formula 1 è forte, vivo e non è un caso il progetto è stato lanciato proprio durante un forum che ha riunito numerose aziende protagoniste in quella categoria. Tra i partecipanti alle tavole rotonde figuravano realtà come Marelli, Pirelli, OZ Racing, Racing Force Group, SKF e ZF, aziende che testimoniano il ruolo centrale della filiera italiana nel motorsport internazionale.

Tavola Rotonda al forum ANFIA con tante aziende italiane impegnate anche in Formula 1

Foto di: Ufficio stampa ANFIA

Una parte centrale dello studio riguarderà il ruolo del motorsport come acceleratore tecnologico. Secondo ANFIA, infatti, le competizioni rappresentano uno degli ambienti più efficaci per sviluppare e validare tecnologie che successivamente trovano applicazione in numerosi altri settori industriali. “Motorsport vuol dire innovare, innovare come stile di vita. Non esiste motorsport nel momento in cui si ferma la spinta all'innovazione”, ha sottolineato De Filippi.

Innovazioni che si trasformano e trovano poi altri cambi, perché per ANFIA i successi di queste aziende non si limitano al mondo del motorsport o dell’automotive più in generale. Entrando nel dettaglio, lo studio analizzerà l'impatto delle tecnologie sviluppate nel motorsport in settori come aerospazio, difesa, medicina e agricoltura, ambiti nei quali trovano già applicazione soluzioni nate nel mondo delle corse.

Si parla quindi di investimenti ed è un tema che si amplia al ruolo dell'Italia come piattaforma di sviluppo per le attività sportive e tecnologiche, anche di aziende provenienti dall’estero. La presenza di circuiti distribuiti lungo tutto il territorio nazionale e la possibilità di svolgere test durante gran parte dell'anno rappresentano infatti un fattore di attrattività per team e costruttori internazionali.

Tra gli esempi citati durante la presentazione è emerso quello di Nardò, diventato negli anni un hub di riferimento per le attività di sviluppo di Porsche che ha contribuito a potenziarne le strutture. Un modello che secondo ANFIA potrebbe essere ulteriormente valorizzato per attrarre investimenti e rafforzare la competitività dell'intero comparto.

L'ambizione è trasformare lo studio in una base di lavoro utile per individuare esigenze e opportunità del settore, orientando eventuali interventi di sostegno a una delle eccellenze tecnologiche del Made in Italy.

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