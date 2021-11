Andrea Kimi Antonelli vince il 18° Supercorso Federale ACI Sport

La diciottesima edizione del Supercorso Federale ACI Sport ha confermato la qualità della nuova generazione di piloti provenienti dal settore karting. All’Autodromo di Vallelunga “Piero Taruffi”, la Scuola Federale ACI Sport “Michele Alboreto” ha sviluppato un programma intenso di quattro giornate, dal 7 al 10 novembre, con sei giovani piloti, tutti Under 16, attraverso il lavoro degli Istruttori Federali, dai professionisti della Federazione, dei partner tecnici arrivati nel circuito romano per collaborare in questo grande evento di fine anno. Il nome e il volto del miglior pilota emersi, dopo circa 21 ore di sessioni in pista e valutazioni psico-fisiche, sono di Andrea Kimi Antonelli.

Si completa quindi un altro step di crescita nella carriera del ragazzo nato a Bologna il 25 agosto 2006, sbocciato nei primi giri sulle quattro ruote proprio con la Scuola Federale nel Kart Summer Camp, nell’estate 2014, già due volte di fila Campione Europeo Karting (2020, 2021), pilota ufficiale Mercedes e ora, di recente, con qualche presenza collezionata nell’Italian Formula 4 Championship.

Probabilmente sarà quello il suo prossimo palcoscenico, sognando la Formula 1. Ambizioni e possibilità condivise con gli altri allievi, tutti molto vicini nel rendimento, come nel caso del finlandese, chiamato a partecipare da Ferrari Driver Academy, Tuukka Taponen che si è aggiudicato il Trofeo Cristiano del Balzo. Il premio istituito un anno fa in memoria dello storico Direttore della Scuola Federale “Gero”, consegnato per la seconda edizione al talento che si è distinto anche per motivazione e carattere durante lo stage.

Supercorso Federale ACI Sport Photo by: acisportitalia.it

Così ha commentato il Direttore della Scuola Federale Raffaele Giammaria: “ogni anno è l’anno migliore del Supercorso. È proprio così perché la Federazione, attraverso il nostro lavoro della Scuola, sta incrementando costantemente lo sforzo per alimentare la filiera di giovani piloti. Il nostro compito è quello di individuarli, aiutarli, affrettare i tempi di maturazione per i giovani piloti e farli arrivare preparati a quello al momento giusto, quando arriverà la chance per mettersi in luce. Siamo particolarmente orgogliosi e fieri di quanto fatto con Andrea Kimi Antonelli, che ha iniziato proprio dal primo step proposto da ACI Sport nel Kart Summer Camp e che oggi viene visto da tutti come un faro per il motorsport italiano”.

Il vincitore Andrea Kimi Antonelli ha commento così: “sono sicuramente molto contento, è stata bellissima esperienza e anche una bella opportunità per mettersi in mostra. Mi sono divertito molto. Mio padre è stato un pilota e adesso ha un team di macchine. Diciamo che lui mi ha trasmesso questa sua passione per il motorsport: all’età di 6 anni mi ha messo su un kart e da lì mi è sempre piaciuto. Il mio sogno nel cassetto? Sicuramente arrivare in F1 e poi anche diventare campione del mondo”.

Marco Ferrari, Direttore della Direzione Sportiva Automobilistica di ACI: “dopo tutto il lavoro fatto con gli Istruttori e lo staff della Scuola, mi permetto solo di dare un consiglio ai ragazzi: non perdete mai la motivazione di apprendere ed imparare! Sono loro la speranza dell’automobilismo e hanno rispecchiato a pieno le qualità che avevano fatto vedere prima di arrivare qui. Fa piacere vedere tanta motivazione e passione per il motorsport. Noi come Federazione abbiamo il compito di aiutarli e stimolarli per dare il massimo. In questi anni il lavoro della Scuola si è moltiplicato e rappresenta parte fondamentale del nostro impegno in questo senso. Auguro a tutti loro il meglio”.

Lo stage ha visto i sei partecipanti, tutti di assoluto livello, Andrea Kimi Antonelli, Brando Badoer, Rafael Camara, Eliseo Donno, Tuukka Taponen e Valerio Rinicella, selezionati dall’Università dell’Automobilismo in collaborazione con Ferrari Driver Academy, in particolare per il finlandese ed il brasiliano, all’opera sotto diversi aspetti. Prima con le valutazioni mentali ed atletiche come sempre portate avanti dallo staff di Formula Medicine, con la Psicologa Alice Ferrisi ed il Preparatore Atletico Davide Faustini.

Supercorso Federale ACI Sport Photo by: acisportitalia.it

Poi, nel secondo giorno, in pista per una prima esperienza con le “ruote coperte” su Renault Clio RS, portate da Fast Lane Promotion e gestite da Progetto E20. Da ultimo, per le due giornate più intense, sulle Formula 4 di Iron Linx, tutte gommate Pirelli. Un lavoro svolto con l’affiancamento costante del Supervisore Emanuele Pirro, del Responsabile del Progetto Giovani e Presidente della Commissione Velocità di ACI Sport Giancarlo Minardi, con gli Istruttori Federali saranno Niki Cadei, Eddie Cheever, Gabriele Lancieri, Renato Leporelli, Edoardo Liberati, Sandro Montani, Luca Persiani, Christian Pescatori, Ivan Pezzolla, Enrico Toccacelo.

Fondamentale il riferimento dei due specialisti della sezione Ricerca e Formazione della Scuola Federale, la Pedagogista Glenda Cappello ed il professore in neuroscienze Lucio Tonello, che hanno sviluppato lezioni di teoria sia con gli allievi, ma anche di aggiornamento con gli stessi Istruttori Federali. Momenti di confronto per i ragazzi anche con l’ing. Marco Matassa di Ferrari Driver Academy, che già conosceva bene i talenti impegnati nel corso e passati a Fiorano anche attraverso gli ACI-FDA Camp, attività preliminari portate avanti in sinergia tra le due realtà proprio in funzione della scelta degli allievi per il Supercorso.

In occasione della cerimonia di chiusura è stato anche ufficializzato l’accordo raggiunto tra ACI Sport e Cetilar, in favore dei piloti karting, che offrirà un premio al miglior pilota nel prossimo Stage Karting che si svolgerà nel mese di dicembre. Così ha annunciato Roberto Lacorte, in rappresentanza di Cetilar: “ringrazio ACI Sport perché tutto questo arriva in un momento particolare nel quale la Federazione sta reagendo con forza. L’Italia è centro del motorsport, soprattutto nel karting, quindi noi vogliamo supportare il lavoro della Scuola, perché la Federazione si merita l’aiuto di tutti quelli che hanno a cuore questo sport. Partiamo con questa prima fase, dall’attività nel kartin, ma vogliamo poi proseguire ad ampliare il nostro aiuto in futuro”.

Altra novità di questa edizione, sono state proposte per la prima volta delle dirette televisive del Supercorso Federale su ACI Sport TV. Diverse ore di collegamenti a raccontare i momenti salienti, utili per apprezzare i gesti tecnici dei ragazzi all’opera con le Formula 4.