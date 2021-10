Al Porsche Festival prima giornata già da record

Riaprono i cancelli del Porsche Festival 2021 per la giornata di domenica al nuovo Porsche Experience Center Franciacorta. L'evento più iconico che Porsche Italia organizza per tutti gli appassionati del marchio e del mondo dei motori, naturalmente per i clienti e anche per i tanti sportivi che ruotano intorno alle attività della Casa di Zuffenhausen, Carrera Cup Italia compresa.

E già nella giornata di sabato è stato record di presenze, mentre tra gli ospiti ha partecipato il già tre volte iridato della Moto GP Jorge Lorenzo, che ha girato sul circuito bresciano al volante di una 911 GT3, nel nuovo modello 992.

All'evento hanno partecipato 4000 persone e sono state oltre 600 le Porsche scese in pista per la Gran Parate con tutte le vetture allineate lungo il rettilineo di partenza e la pista del PEC. E oggi dalle 14.00 si replica, con previsione di numeri in aumento. Intanto crescono anche i consensi creatisi intorno allo stesso Porsche Experience Center.

Ospiti e visitatori hanno potuto ammirarne il concept, le varie strutture pensate per ogni tipo di attività "automotive&motorsport" e anche l'attenzione riservata alla sostenibilità, nel costruirla e nell'utilizzarla, nel pieno rispetto della certificazione internazionale 20121.