Addio a Giovanni Di Pillo, "The Voice" del motorsport

La voce? Inconfondibile. Accendevi il televisore e trovavi l’amico che ti accompagnava in un mondo di passione. Le moto con la Superbike, le auto con il SuperTurismo. Le derivate di serie da una parte e dell’altra, avvicinando due culture inconciliabili per filosofie e approcci diversi se non opposti.

La sua casa era TMC/La7, anche se poi ha girovagato per radio e tv nazionali per esaltare le “virgole nere sull’asfalto”.

Ti faceva accomodare sul divano e come se fosse seduto accanto a te, ti rendeva partecipe di epici duelli tanto nelle due che nelle quattro ruote, trasformando dei piloti in personaggi. In eroi della domenica che hanno bucato il teleschermo, uscendo dalle cerchia del motorsport per meritare una notorietà che ha toccato anche la mai troppo citata casalinga di Voghera.

Giovanni Di Pillo ha spento il microfono. A 67 anni il giornalista di Viareggio se n’è andato in punta di piedi, mentre era ricoverato da tempo all’Ospedale Careggi di Firenze. Già nel 2019 aveva avuto un’avvisaglia con un aneurisma toracico che lo aveva costretto al ricovero a Verona, ma “The Voice”, come era stato soprannominato, non era capace di stare fermo un minuto.

Il suo “Buongiornoooo Mugello” era l’inizio di una nuova puntata da condividere sulla pista Toscana non solo nel GP d’Italia di MotoGP: chi non aveva a vista un maxi-schermo poteva percepire cosa stava succedendo dove lo sguardo non arrivava grazie a un racconto coinvolgente, appassionato.

E sapeva accendere l’interesse anche quando giocava “fuori casa”: la Formula 1 non era il suo habitat, ma come dimenticare i test collettivi proprio al Mugello nel 2012? Aveva piovuto e la pista era umida: non aveva senso girare perché i dati raccolti non sarebbero serviti allo sviluppo delle monoposto, ma in tribuna c’erano migliaia di appassionati. La situazione era spettrale perché c’era un silenzio surreale.

“The voice”, allora ha… elegantemente aizzato il pubblico perché partisse un applauso sempre più scrosciante per invitare i signori della F1, rinchiusi nei box, a dare un segno di vitalità. E al primo motore messo in moto ne seguirono altri. Non solo degli installation lap, ma mini run in ossequio a chi aveva pagato un biglietto e aspettava vanamente di vedere sfrecciare le F1. Operazione riuscita, un trionfo…

Giovanni toccava corde che lasciavano il segno nel cuore. Noriyuki Haga, il pilota venuto da lontano, dall’Oriente, era diventato il prototipo del “kamikaze”, lo sfidante dei campioni della SBK. Non ha mai vinto un campionato, ma ha collezionato tanti successi impossibili quante manovre coraggiose o azzardate. E proprio come le gesta di Gilles Villeneuve in F1, ci si aspettava da Haga quel “guizzo” che Di Pillo sapeva fiutare in anticipo, riservando un aperitivo di spettacolo che sarebbe puntualmente arrivato.

“Quanto ti dobbiamo caro Gio se tutti noi siamo diventati popolari tra gli appassionati e non, negli anni d’oro del SuperTurismo!”. Dindo Capello, poi campione endurance e tre volte vincitore della 24 di Le Mans, faceva parte della… “corazzata d’argento”, lo squadrone Audi che aveva sfidato l’Alfa Romeo di “Piedone”, Fabrizio Giovanardi, e la BMW del “Doge”, Roberto Ravaglia.

Ogni pilota era conosciuto e riconosciuto da un soprannome coniato da Di Pillo, una sorta di marchio di “qualità” per emergere dall’anonimato. È per questo che il solco che Giovanni ha inciso nel Motorsposrt resterà un ricordo indelebile…