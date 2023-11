A Maranello la 4a edizione di FIA Girls on Track-Rising Stars

Ha avuto inizio a Maranello la fase finale della quarta e conclusiva edizione del programma FIA Girls on Track – Rising Stars.

L’iniziativa è promossa dalla FIA Women in Motorsport Commission in collaborazione con Ferrari Driver Academy (FDA), Iron Dames e ACI Scuola Federale e ha come obiettivo promuovere l’automobilismo femminile e supportare le ragazze di maggior talento di età compresa fra i 12 e i 16 anni nel loro percorso verso una carriera da pilota professionista.

Quattro le candidate senior, provenienti da tre diversi continenti. Due sono europee, si tratta della danese Alba Hurup Larsen, che ha partecipato al campionato nazionale danese di kart, e della tedesca Mathilda Paatz, che si è cimentata nel Campionato mondiale FIA Karting nella classe OK ed è stata una delle finaliste FIA Girls on Track – Rising Stars Junior del 2022.

Dall’Australia arriva Joanne Ciconte, che ha avuto una stagione di successo nella serie KA3 Junior in patria, mentre dall’Ecuador proviene Domenika Arellano che si è messa in luce in Sudamerica nel corso della annata appena conclusa.

La selezione

Le quattro ragazze sono state selezionate tra ben 116 candidate provenienti da cinquanta diversi paesi. Ridotte a 16 dal gruppo di esperti internazionali supervisionati dalla FIA Women in Motorsport Commission, le candidate sono state invitate ad un evento che è andato in scena presso l'autodromo di Franciacorta nel quale le giovani sono state messe una volta ancora alla prova e che è culminato con la nomina delle quattro finaliste della categoria senior, così come delle quattro junior – l’ungherese Bianca Nagy, l’olandese Eva Dorrestijn, la Britannica Annabella Fairclough e la lituana Vanesa Silkunaite – che saranno protagoniste a Maranello la prossima settimana.

Pista ma non solo

La Ferrari Driver Academy ha preparato per le ragazze senior un programma particolarmente intenso che prevede lezioni teoriche ma anche test fisici, prove attitudinali e alcune sessioni di guida al simulatore propedeutiche alla simulazione di un weekend di gara che sarà al centro degli ultimi due giorni del camp di valutazione. Le giovani saranno impegnate a Fiorano al volante di una Tatuus di Formula 4 dotata di gomme Pirelli identiche in tutto e per tutto a quelle impiegate nel campionato italiano.

Fase di analisi

Il camp in Ferrari si concluderà venerdì pomeriggio: le ragazze lasceranno Maranello passando il testimone alle junior e nel quartier generale dell’Academy inizierà l’analisi dei dati raccolti nel corso delle prove in pista.

Fra qualche settimana il quadro sarà completo e si saprà chi ha vinto l’edizione 2023 di FIA Girls on Track – Rising Stars. In quella sede si valuterà anche se la vincitrice soddisfi i criteri di eccellenza richiesti per entrare a far parte della Academy di Maranello e se dunque per lei ci sia la possibilità di entrare a far parte della famiglia Ferrari.

In caso contrario è comunque previsto un programma di supporto da parte della FIA Women in Motorsport Commission in vista della prossima stagione.

"Siamo lieti di ospitare a Maranello la quarta edizione di Girls on Track – Rising Stars. Abbiamo creduto in questo progetto fin dal primo giorno e siamo convinti della sua importanza per rendere il mondo del motorsport sempre più accessibile", ha dichiarato Marco Matassa, Capo della Ferrari Driver Academy.

"Valuteremo le candidate con gli standard di attenzione e rigore che da sempre applichiamo a tutti i talenti che ci vengono sottoposti, ricercando in loro unicamente l’eccellenza. Delle tre ragazze che hanno vinto il programma in passato solo due fanno ancora parte della Academy a dimostrazione di come nella nostra organizzazione non esistano vie preferenziali".

Insieme al programma di scouting messo a punto da Ferrari insieme ai suoi partner regionali, FIA Girls on Track – Rising Stars è stato negli ultimi quattro anni uno dei capisaldi della nostra strategia per quanto concerne la scelta dei giovani piloti".

"Non vedo l’ora di cominciare a lavorare con Alba, Mathilda Joanne e Domenika per scoprire chi di loro sia la migliore, e valutare se il livello di preparazione della vincitrice sia tale da permetterle di raggiungere Maya Weug e Aurelia Nobels all’interno della Academy".

"Auguro a tutte loro innanzitutto di godersi questa esperienza, di divertirsi e di sfruttare al massimo l’occasione. Sono sicuro che ci divertiremo".

Deborah Mayer, Presidente di FIA Women in Motorsport, aggiunge: "Questa settimana segna il culmine di un viaggio straordinario con il lancio della fase finale del programma FIA Girls on Track – Rising Stars 2023. Nel salutare questa straordinaria iniziativa, rivolgo il mio più sentito benvenuto e i migliori auguri alle talentuose partecipanti che si sono brillantemente qualificate e stanno per vivere un’esperienza e un’opportunità unica nella loro giovane carriera".

"Siamo immensamente grati ai nostri partner, Ferrari Driver Academy e Iron Dames che ci hanno supportato fedelmente in questo progetto di successo. L'impatto positivo del programma sui talenti femminili emergenti è stato innegabile, sia per essere stato il punto di partenza per le carriere di ragazze che oggi gareggiano ad alto livello, sia per aver aumentato la consapevolezza della possibilità per le donne di realizzare i propri sogni di una carriera nel motorsport".