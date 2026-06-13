A Maranello c'è la Notte Rossa: la passione per il Cavallino nella festa del Motorsport

La F1 a Barcellona, il WEC a Le Mans: Maranello questa sera offre la "Notte Rossa" per vivere una serata speciale all'insegna della passione per il Cavallino e, più in generale, per i motori.

"Maranello è pronta a celebrare la propria passione per i motori e la propria identità attraverso l'evento più atteso, che come sempre coinvolgerà tutta la comunità maranellese e che ogni anno attira migliaia di visitatori, anche provenienti dall'estero -spiega il sindaco, Luigi Zironi - Il segreto della Notte Rossa è sempre stato nello spirito con cui viene organizzata, assieme alle aziende del territorio che danno il loro contributo per la riuscita della manifestazione. E quando il gioco di squadra funziona, nasce qualcosa di unico, che racconta al meglio le radici della nostra Terra di Motori".

Confermata anche quest'anno "Ferrari Open", l'apertura straordinaria al pubblico di Viale Enzo Ferrari, la strada che attraversa l’area degli stabilimenti dell’azienda, con possibilità di percorrerla a piedi: ingresso e uscita da Via Grizzaga e Via Abetone Inferiore, nel doppio senso di percorrenza, apertura dalle 19, ultimo ingresso alle 1.30.

Notte Rossa, la festa dei motori Foto di: Ferrari

Alle 18.30 la sfilata delle Ferrari, che dall’ingresso storico dell’azienda passeranno per la rotatoria del Cavallino, per poi posizionarsi in Via Nazionale, per essere ammirate dal pubblico durante la serata in una esposizione curata dal Ferrari Club Italia, che alle 20 in Piazza Libertà propone il "Caffè con...", talk con personaggi del mondo dei motori: sul palco con il Presidente, Vincenzo Gibiino, intervengono Juan Fangio II, figlio del leggendario Juan Manuel Fangio e Alberto Scuro, Presidente di ASI. Previsti anche i collegamenti con la 24 Ore di Le Mans e le premiazioni della Coppa Maranello Tribute.

Sempre in Piazza Libertà i Musei Ferrari propongono l'esposizione di due modelli leggendari del Cavallino Rampante: una Ferrari 750 Monza e una Ferrari 275 GTB4, mentre il Museo Ferrari di Maranello propone l'apertura straordinaria fino alle 24 (ultimo ingresso 23.15).

Dalle 21, dopo l'apertura del grande cuore Ferrari con i tifosi e le autorità, il palco di Piazza Libertà inizierà ad animarsi con una serata di show eventi con la conduzione e la musica di Radio Bruno: il Notte Rossa Show con i concerti di ELO, Not Your Business, Bad Grazio, interventi del comico Marco Della Noce e alle 23.30 il grande spettacolo finale con Dario Ballantini Rock Live Show. A seguire, fino alle 2, si balla con il dj set di Radio Bruno.

Notte Rossa, la festa dei motori Foto di: Ferrari

Tra le novità le attività per i più piccoli come Go-Kart Kids nel piazzale del Museo e le automobiline elettriche in Via Dino Ferrari nel piazzale ex piscina; per i bambini anche il luna park in Via Nazionale e il circuito minicar radiocomandate in Piazza Libertà.

Motori protagonisti anche all'Istituto Superiore Ferrari con i prototipi solari spiegati da docenti e studenti, in Piazza Unità d’Italia con il Motor Village, e in Piazza Libertà con le auto del Rally e il Pit Stop, postazione cambio gomme su una vettura di Formula 3 a cura di AWA Automotive Women Association.