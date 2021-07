A Carlo Cavicchi il prestigioso premio Bruno Raschi

L’automobilismo si ritaglia uno spazio importante per la prima volta in un ambito letterario. Nei giorni scorsi a Pontremoli in occasione della premiazione del Bancarella Sport è stato attribuito a Carlo Cavicchi il Premio Bruno Raschi, oggi il riconoscimento più importante e prestigioso nel campo del giornalismo sportivo.

Il giornalista e scrittore bolognese era stato inserito nella lista dei partecipanti al Bancarella Sport con il romanzo "Rapiremo Niki Lauda", grande successo in libreria, ma poi è stato tolto dalla selezione dalla giuria che, invece, ha deciso di assegnargli il premio intitolato al "divino" come era chiamato da tutti Bruno Raschi, penna eccellente e storico vicedirettore della Gazzetta dello Sport.

Il nome di Carlo Cavicchi si aggiunge a un albo d'oro fitto di nomi importanti:

2005 – Sergio Zavoli

2006 – Antonio Ghirelli

2007 – Giampaolo Ormezzano

2008 – Candido Cannavò

2009 – Bruno Pizzul

2010 – Gianni Mura

2011 – Lea Pericoli

2012 – Gianni Minà

2013 – Mario Sconcerti

2014 – Rino Tommasi

2015 – Giampiero Galeazzi

2016 – Federico Buffa

2017 – Claudio Gregori

2018 – Massimo De Luca

2019 – Italo Cucci

2020 – Beppe Conti

2021 – Carlo Cavicchi.

Il Motorsport, insomma, disciplina che di solito non gode di grandi favori nei premi letterari grazie al direttore che è stato al vertice di Autosprint, SportaAutoMoto e Quattroruote ha conquistato un posto rilevante in una lista di penne illustri.