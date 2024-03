FWS | Nuovi vincitori in tre frenetiche gare ad Aragón

Keanu Al Azhari di MP Motorsport, Thomas Strauven di Rodin Motorsport e James Egozi di Campos Racing hanno conquistato le vittorie, mentre Griffin Peebles ha guadagnato un leggero vantaggio di punti su Andres Cárdenas in un fine settimana difficile per i contendenti al titolo.

GARA 1

La gara d'apertura di sabato pomeriggio ha avuto un inizio terribile quando Maciej Gladysz di MP Motorsport ha stallato dalla quinta posizione sulla griglia delle 38 vetture. La coppia del Campos Racing formata da Carrie Schreiner ed Ernesto Rivera si è schiantata in velocità contro il retro della Tatuus di Gladysz, ma è stata una grande prova della resistenza del telaio di queste Formula 4 dato che tutti e tre sono usciti illesi.

"Ho rilasciato troppo la frizione e ho cercato di premere il pulsante sul volante per riavviare il motore, ma ho pigiato quello sbagliato", ha spiegato un contrito Gladysz.

"Poi ho guardato negli specchietti sperando che nessuno mi colpisse, ma purtroppo è successo. Sono felice di stare bene, ma mi dispiace per la squadra. Partendo dalla 5a piazza avrei potuto salire sul podio e questo errore mi è costato parecchio. La macchina non sembra a posto, quindi sarà difficile essere pronti per domani".

Un grande sforzo da parte del team MP ha dimostrato che Gladysz si sbagliava su quest'ultimo punto. Domenica sarebbe tornato a combattere un altro giorno. Purtroppo, la Schreiner non è stata così fortunata. Il telaio rotto l'ha estromessa per il resto del weekend.

La gara è stata interrotta con bandiera rossa e poi è ripartita dietro la safety car, lasciando che il compagno di squadra di Gladysz, Al Azhari - che aveva conquistato un'impressionante pole position al suo debutto nella FWS - e il compagno Jack Beeton, partito in prima fila e nuovo arrivato nella serie, si portassero in testa alla prima curva.

Ma ci sono stati problemi per il leader della classifica, Cárdenas, che è andato in testacoda alla prima curva, rovinando la possibilità di guadagnare terreno nella lotta al titolo su Peebles, che partiva 17°. Cárdenas si è ripreso e ha concluso al 14° posto, mentre Peebles ha guadagnato un punto con il 10° posto.

Davanti, Al Azhari ha offerto una prestazione maiuscola per ottenere una bella vittoria al debutto, precedendo Beeton di 1"1 dopo otto giri. La gara è stata interrotta da una seconda bandiera rossa dopo che Nathanael Berreby è andato in testacoda alla curva 12 rimanendo con le ruote posteriori incastrato in ghiaia.

"Devo dire che è stato molto bello! - ha dichiarato Al Azhari - È bello avere una vittoria in tasca e un ottimo inizio di weekend. Con molte macchine in griglia mi aspettavo una ripartenza con la safety car, ma ho mantenuto la calma. Il ritmo sembra davvero buono per il resto del weekend".

Gianmarco Pradel, compagno di squadra di Beeton all'US Racing, ha completato il podio, approfittando del KO di Cárdenas. Lucas Fluxa ha arricchito la gara agrodolce di MP Motorsport con un bel quarto posto, recuperando dall'undicesimo in griglia di partenza, mentre Egozi, che aveva svettato nelle Libere del fine settimana, è stato un altro dei protagonisti.

Offrendo un po' di consolazione a Campos dopo che il team ha perso due vetture nell'incidente alla partenza, Egozi è passato dal 15° al quinto posto, facendo retrocedere René Lammers al sesto. Il figlio del vincitore di Le Mans del 1988, Jan Lammers, era partito dall'ottava posizione in griglia, ottenendo la sua migliore prestazione in una gara di Formula 4 fino a quel momento.

GARA 2

Una bagarre al penultimo giro tra Beeton e Al Azhari ha permesso a Thomas Strauven di beffare entrambi e al pilota della Rodin Motorsport di ottenere un'emozionante prima vittoria, in una corsa interrotta da ben tre safety car.

La prima si è verificata nel corso del primo giro, quando il pilota della Campos, Finn Harrison, è scivolato fuori al tornantino riportando danni dopo un contatto con Lammers lungo il rettilineo, mentre Al Azhari, partito dalla pole position, precedeva Beeton e Cárdenas. Gladysz era partito terzo in griglia con la sua vettura riparata, ma non c'è stato riscatto: ancora una volta non è riuscito a prendere vantaggio ed è scivolato in fondo all'ordine, finendo decimo.

Al Azhari ha mantenuto la testa della corsa alla ripresa del terzo giro, ma Cárdenas ha perso ancora una volta un'occasione d'oro per guadagnare terreno in campionato. Una collisione con il compagno di squadra di Campos, Egozi, ha fatto uscire la safety car per la seconda volta.

Questa volta, Beeton ha effettuato la ripartenza migliore al sesto giro per prendere il comando da Al Azhari e sembrava in procinto di vincere il suo primo weekend FWS. Ma ben presto la safety car è stata chiamata per la terza volta in causa quando Francisco Macedo è uscito al tornante e si è scontrato con Fluxa, che si trovava nel mezzo di un altro incidente.

La gara è ripresa a quattro minuti dalla fine, con Al Azhari determinato a recuperare il vantaggio perduto. Strauven era ormai terzo dalla sua posizione di partenza, la sesta, e aveva una visuale perfetta mentre Al Azhari sfidava Beeton al tornante. I due sono andati larghi, consentendo a Strauven passare entrambi in uscita.

Per l'ultima volta, sul rettilineo posteriore, Al Azhari si è rifatto sotto e si è tuffato all'interno di Strauven. Ma questo ha comportato un allargamento al tornante che ha permesso a Strauven di prendere la testa della corsa, mantenuta fino al traguardo vincendo con un margine di 0"2.

"Ho lavorato molto per questo risultato - ha dichiarato il vincitore Rodin - Abbiamo iniziato a Jerez con un weekend di gara abbastanza buono, poi abbiamo avuto una battuta d'arresto a Valencia. Ma ora mi sono fatto valere. Sono passato in testa e alla radio mi hanno detto che era l'ultimo giro, quindi doveva essere così. Al Azhari mi ha superato, ma gli ho risposto e ho vinto. Come pilota esordiente, al mio terzo weekend, è davvero bello essere sul gradino più alto".

Beeton ha concluso al terzo posto, dando seguito al suo secondo in Gara 1, mentre Mikel Pedersen è arrivato quarto per la XDrive. Kabir Anurag e Akshay Bohra di US Racing hanno completato la Top6, mentre il leader del campionato Peebles ha concluso la gara in 14a posizione, avendone recuperata una sola in gara.

GARA 3

Egozi ha iniziato l'ultima gara del weekend dalla pole position e il nuovo pilota junior della Red Bull ha condotto per tutto il tempo per concludere la sua stagione FWS con un successo.

Fin dalla partenza, Al Azhari ha inseguito Egozi, ma è stato presto messo sotto pressione da Juan Cota, che ha dato al leader un po' di respiro. Quando i suoi inseguitori si sono disposti a quattro in nella zona di frenata del tornante, la DriveX-Tatuus di Cota ha superato la vettura di Al Azhari, ma qui ecco la prima interruzione della gara da parte della safety car, chiamata in causa per recuperare la vettura di Fluxa bloccata all'ultima curva.

Egozi ha gestito bene la ripartenza e ha mantenuto il comando dall'ottavo giro, con Beeton principale minaccia. Nel frattempo, il leader della classifica a punti Peebles era risalito dal 10° posto in lizza per il podio. Ma Bohra dell'US Racing ha avuto la meglio, con Peebles che è sceso al quinto dietro a Pradel prima dell'ultima interruzione della safety car per levare di mezzo le auto di Lia Block ed Enzo Tarnvanichkul, che si erano scontrate alla curva 14. Egozi ha così potuto gestire la situazione in modo da non avere problemi.

Quest'ultimo ha solo dovuto affrontare un nervoso ultimo giro per aggiudicarsi la vittoria. Ma ancora una volta non ha battuto ciglio e ha preceduto Beeton, che ha conquistato una serie di podi nel suo primo weekend in FWS. Bohra si è piazzato terzo davanti a Pradel e Peebles, che ora ha un vantaggio di pochi punti su Cárdenas - ottavo in questa gara - nel finale di stagione che si terrà il prossimo fine settimana a Barcellona.

"Guidare la gara dall'inizio alla fine è stato un bel modo di chiudere il weekend - ha detto Egozi - Un grande ringraziamento a tutti, non è uno spettacolo individuale. Nelle ripartenze non c'era molta pressione, c'era solo la consapevolezza che gli altri avrebbero avuto un'altra possibilità e io avrei dovuto fare di nuovo la mia parte. Ma oggi ci ho creduto e la squadra mi ha fornito il massimo supporto, così Jack non è riuscito a superarmi. Sono felice di aver chiuso in testa".